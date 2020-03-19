Edirne Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Edirne Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Edirne Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde taksiler, taksi durakları, minibüsler, ibadethaneler, okullar, otogar, sığınmacıların bulunduğu Karaağaç Mahallesi, pazarlar gibi halkın en çok kullandığı toplu yaşam alanlarını dezenfekte etti.

Kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, sosyal medya ve basın yoluyla da vatandaşlara sık sık "evde kal" çağrısında bulundu.

Tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlı nüfusun Saraçlar Caddesi'nde bulunan banklarda toplu halde oturması üzerine, banklar kaldırıldı.

Ayrıca kent merkezinde bulunan "bebek bakım ve emzirme kabinleri" de geçici bir süre kullanıma kapatıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz vatandaşların sağlığı için çalıştığını belirtti.

Vatandaşlardan evde kalmalarını ve ellerini sık sık yıkamalarını isteyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Edirne halkı için çalışıyoruz. Halkımız da bizim için evlerinde kalsınlar. Edirne Belediyesi olarak önemli işler yapıyoruz. Önlemimizi çok önceden aldığımız için eldiven, maske ve dezenfekten sıkıntısı yaşamıyoruz. Sevgili Edirneliler, hem kendimizin, hem şehrimizin hem de Türkiye'nin sağlığı açısından ve bu salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın. Zaman öyle bir zaman. Bunu el birliğiyle yenmemiz lazım. Esnafımıza da şunu söyleyeceğim; 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu karıştırarak, halkın çok dokunduğu noktaları bu şekilde dezenfekte edebilirler."

Kaynak: AA