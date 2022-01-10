Edirne Belediyesi bünyesinde "İklim Değişikliği Müdürlüğü" kuruldu

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye bünyesinde "İklim Değişikliği Müdürlüğü" kuruldu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği bilinciyle iklim dostu bir kent yaratmak amacıyla Türkiye'de iklim değişikliği müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden olduklarını belirtti.

Küresel ölçekte en önemli sorunlardan biri olan iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarını bildiren Gürkan, "Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürü olarak belediyemizde zabıta amiri olarak görev yapan Savaş Çerkez atandı. Belediye olarak İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli adımlar atacağız. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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