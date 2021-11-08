EDİRNE BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi'ne alınan 11 araç ve 1 adet yol çizgi makinesinin tanıtımını Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde yaptı. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Gürkan, belediyenin ihtiyacına yönelik alınan yeni araçlar ile belediyenin araç filosunun daha da güçlendirildiğini söyledi.

Günümüzün teknolojisinden yararlanabilmek, daha hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için araç filosuna 11 araç ve 1 adet yol çizgi makinesi daha kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Araç, ekipman ve makine parkı olmadan yapılan hizmetlerin birçoğunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle hizmetleri sağlıklı yapabilmek için teknolojiyi yakalamış iyi ekipmanlarla araç filomuzu güçlendirdik. 1 adet itfaiye aracı daha müdürlüğümüzün bünyesine ekledik. Bizim çok çeşitli itfaiye araçlarımız var. Ama kent geliştikçe itfaiye aracına ve itfaiye personeline olan ihtiyaçta artıyor. Geçtiğimiz aylarda liyakate dayalı 13 itfaiye personeli almıştık. Bundan 13 tanesi de kadın itfaiye eriydi. Edirne Belediyesi'nin tarihindeki ilk kadın itfaiye çalışanları. Onların oryantasyon kursları ve eğitimleri bitecek ve vardiya sisteminde doğrudan yangınlara müdahale etmeye başlayacaklar" diye konuştu.

Son olarak alınan itfaiye aracı ile ilgili teknik detaylar da veren Gürkan, "6 bin litre su tankı, 200 litre köpük kapasiteli. 70 metre yüksekliğe kadar su, 60 metre yüksekliğe kadar da köpük atabilme özeliğine sahip. Günümüzün teknolojisinin tüm imkanlarına sahip. Daha önce de Trakya bölgesinin ilk kaza kırım aracını almıştık. O araçta belediyemizde hizmet vermeye devam ediyor. 1 adet mobil mutfak aracı satın aldık. Çorba ve sıcak ikramları yapabileceğimiz. Çeşitli etkinliklere ulaşabilen. Belediyemizin çeşitli hizmetlerinde ama öncelikle itfaiye hizmetlerinde kullanabilmek için 1 adet sepetli vinç aldık. Çalışma yüksekliği 34 metre. Dikeyde 34 metreye kadar vincimiz yükseliyor. Yatay erişim mesafesi de 15 metre, sepet taşıma kapasitesi 200 kilo. 3 adet 8 metreküp yani 20 ton kapasiteli çift kabin kamyon aldık. Toplam 6 personel taşıma kapasitesine sahip. Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması üzerine 5 adet damperli kamyon aldık. 5 ton taşıma kapasiteli" dedi.

Belediyenin araç filosunda yer almayan yol çizgi makinesinin alındığını da belirten Gürkan, "Yol çizgi makinemiz Edirne Belediyesi tarihindeki ilk kez alınmış bir araç. Bölgemizdeki diğer illerinde hizmetlerini görmesini planlamıştık alırken, hafta sonu Keşan'da görev yaptı. İhtiyacı olan belediyelerimize teknik destek, araç desteği ve personel desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü hangi şehirde olursa olsun imkanları paylaşmak milli serveti paylaşmak anlamına gelir. Her belediyenin bunu almasına gerek yok, Edirne ve Trakya'daki bütün belediyelere hizmet verebilecek kapasitede bir aracımız bu" ifadelerine yer verdi.

Gürkan, 11 aracın ihale bedelinin KDV hariç 6 milyon 257 bin liraya, yol çizgi makinesinin 590 bin artı KDV ile alındığını söyledi.

Gürkan, araç alımlarının devam edeceklerini, araç filosunu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Belediyeye bugüne kadar 60'tan fazla yeni araç kazandırdıklarını belirten Gürkan, "Araçlar çok yoğun kullanıldığı için bunları da sürekli yenilemek gerekiyor" dedi.

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