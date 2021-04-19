Edirne Belediyesi alt yapı için "kredi kullanımı" gündemiyle olağanüstü toplandı
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Edirne Belediyesi alt yapı için "kredi kullanımı" gündemiyle olağanüstü toplandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Olağanüstü toplanan Edirne Belediye Meclisinde Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İYİ Partili üye arasındaki diyalog dikkat çekti.

Olağanüstü toplanan Edirne Belediye Meclisinde Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İYİ Partili üye arasındaki diyalog dikkat çekti.

Edirne Belediyesi Meclisi alt yapı çalışmalarında kullanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından borçlanma yetkisi alınması ve İl Bank ek kontrollüğü hususu gündemiyle Gürkan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Gürkan, yaptığı konuşmada koronavirüs vakalarının artışına dikkat çekerek ev ziyaretlerinin durdurulması ricasında bulundu.

Alt yapı hakkında Meclis üyeleri bilgilendirildi

Gürkan, yaptığı konuşmada yapılması planlanan 520 kilometrelik alt yapı çalışmasının yüzde 46'sının 1 yılda tamamlandığını ifade etti.

İl Banktan 30 milyonu nakit, 100 milyonu teminat mektubuyla 130 milyon kredi kullanıldığını anımsatan Gürkan, bu kredinin 107 milyonun imalata 23 milyonunun da KDV ödemeleri yapıldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal başta olmak üzere siyasilere alt yapı konusundaki destekleri için teşekkür eden Gürkan, yapılan işleri her an ve herkesin denetleme yetkisi olduğunun da altını çizdi.

Gürkan ile İYİ Partili Baş arasındaki diyalog

Söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Mevlüde Baş, oylamadan önce yaptığı konuşmada vatandaşların alt yapı çalışmalarından şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

Alt yapı çalışmalarının ne zaman biteceğinin belli olmadığını iddia eden Baş, "Edirne Belediyesi olarak birçok konuda olduğu gibi alt yapıda da sınıfta kaldık. Kazılan yerleri bile kapatamadık. İller Bankasına en başından kontrollük verilseydi kış günü çamuru görmeyecek, yazın tozu yutmayacaktık. Edirne Belediyesi alt yapı planlı uygun malzemeyle yapmadığı için astarı yüzünden pahalıya gelecek, bu da vatandaşımıza borç olarak kaydedilecektir." dedi.

Gürkan ise Baş'ı sosyal medyadan yazılanlara sözcülük yapmakla eleştirdi.

Baş'ın yanlış yönlendirildiğini ileri süren Gürkan, "Hiçbir şey bilmiyorsunuz ama bilmediğinizi de bilmiyorsunuz. 3 yıl diyorsunuz ama yer teslimi Aralık 2019'da yapılmış. Bu işler birilerinin Facebook'tan yazdığına burada sözcülük yapmakla olmuyor. Keşke o kadar kolay olsaydı. Bence siz bu işleri öğrenin sonra gelin konuşun. Keşke o kadar kolay olsaydı da Facebook'tan size yazanlar, sizi komik duruma düşürenlere sözcü olmasaydınız. İnsanlar tercihlerini kendileri yapar. İnsanlar hak ettiğini yaşar siz de kuşkusuz öyle yapıyorsunuz" diye konuştu.

Gündemdeki maddeler İYİ Partili Meclis Üyesi Baş'ın ret oyları dışında oy çokluğuyla kabul edildi.

Edirne Belediyesi alt yapı için 'kredi kullanımı' gündemiyle olağanüstü toplandı
Edirne Belediyesi alt yapı için 'kredi kullanımı' gündemiyle olağanüstü toplandı
Edirne Belediyesi alt yapı için 'kredi kullanımı' gündemiyle olağanüstü toplandı
Edirne Belediyesi alt yapı için 'kredi kullanımı' gündemiyle olağanüstü toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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