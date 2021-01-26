Edirne Belediyesi 2020 yılında çöpten 8 milyon 856 bin kilovat elektrik üretti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'ndeki verimliliğin artmasına bağlı olarak 2020 yılında tesiste 8 milyon 856 bin kilovat elektrik üretildiğini bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'ndeki verimliliğin artmasına bağlı olarak 2020 yılında tesiste 8 milyon 856 bin kilovat elektrik üretildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle üniversite öğrencilerinin kentte bulunmamasından dolayı 2020 yılında çöp miktarının yaklaşık 14 bin ton azaldığını belirtti.

Çöp miktarının azalmasına rağmen tesislerdeki verimliliğin arttırılması nedeniyle elektrik üretiminin de arttığına vurgu yapan Gürkan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin büyük çoğunluğunun Edirne'de olmaması nedeniyle geçen yılla kıyasladığımızda yaklaşık 14 bin ton daha az çöp topladık. Geçen yıl Edirne, Lalapaşa, Havsa ve Süloğlu ve köyler dahil toplam katı atık miktarımız 96 bin tonmuş, bu yıl 82 bin 217 tona düşmüş çöpümüz. Tabi çöpün düşmesi kendisini diğer faaliyetlerde de hissettiriyor. Geçtiğimiz yıl 7 milyon 771 bin kilovat saat elektrik üretmişiz. Bu yıl çöpümüz 14 bin ton eksilmiş olmasına rağmen verimliliğin artması nedeniyle 8 milyon 856 bin kilovat saatte çıktı elektrik üretimimiz."

Gürkan, 2020 yılında elektrik üretiminden birliğe düşen payın 988 bin 448 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Keşan'da elektrikten 4 milyon lira tasarruf

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın 1 kuruşuna dahi sahip çıktıklarını söyledi.

Tasarruftan ödün vermediklerini belirten Helvacıoğlu, "Elektrikten yılda 4 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Ticarethaneden sanayi grubu aboneliğine geçiş sonrası yüzde 20'lik bir indirim kazandık, yaklaşık 1,4 milyon lira. 51 abonelikten 2021 yılında yüzde 10,5 indirim yapıldı. Tasarruftan ödün vermeden mali disiplinden kopmayan bir yönetim anlayışı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar