Edirne Belediye Meclisi'nden Tarihi Karar

Edirne Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda tarihi bir karara imza attı. Edirne'deki altyapı sorununu çözecek olan ve ihalesi gerçekleştirilen İçme Suyu Şebekesi Projesi, Kanalizasyon Projesi ve Yağmur Suyu Toplama Kanalı Projesi için İller Bankası'ndan kredi kullanılması maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Edirne Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Edirne'nin altyapı sorununu çözecek olan tarihi bir madde oy birliği ile kabul edildi.

Oylama öncesinde altyapı sorunları ile ilgili bilgi veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Sevgili Meclis üyelerim sizlerle birlikte dördüncü yılımızı tamamladık. Seçimlerde hepimizin beyanları, hedefleri, projeleri vardı. Bunların hepsini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Parti ayrımı gözetmeksizin hepimizin ortak hedefi, ideali; alt yapı çalışmalarıydı. 4'üncü yılın sonunda biraz gecikmeli de olsa altyapı ihalesini bitirmiş ve İller Bankası'ndan kredi isteme durumuna getirmiş bulunmaktayız. Kuşkusuz bu süreçte bazı art niyetlilerin, Edirne'yi sevmeyenlerin, bazı 'Edirne olduğu yerde kalsın' anlayışında olanların dışında meclisimizi oluşturan bütün siyasi partilerden, meclisimizi oluşturan üyelerden, bütün siyasi il başkanlarından hiçbir engelle karşılaşmadığımız gibi bizzat teveccüh ve çok büyük bir destek gördük" diye konuştu.

Başkan Gürkan, "Edirne'nin çok uzun yıllar beklediği bir karardır. Gururluyum, heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah altyapının ilk kazmasını en kısa zamanda vururuz. Yaşattığımız tüm zorluklar için Edirne halkından bir kez daha özür diliyoruz" dedi. - EDİRNE