Edirne Belediye Meclisi'nden İdlib saldırısına ortak tepki

06.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:40

Edirne Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik saldırıyı, Meclis'te üyesi bulanan tüm parti gruplarının imzaladığı ortak bir önergeyle kınadı.

Edirne Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda 9 gündem 3 gündem dışı olmak üzere 12 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesinde Meclis gündemine gelen ortak önergeyi okuyan Belediye Başkanı Gürkan, İdlib'de yapılan saldırının Türk milletini derinden etkilediğini söyledi.

Türk ordusuna yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı Edirne halkı adına Edirne Belediye Meclisi olarak şiddet ve nefretle kınadıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi, milli ve manevi değerlerimiz mevzubahis olduğunda ortak bir anlayış içerisinde hareket edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Zaferleri ve geçmişi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık ışıklarını taşıyan; cesaretiyle dosta güven, düşmana korku salan kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız."

Kaynak: AA