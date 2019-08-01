Edirne Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı

Edirne Belediye Meclisi'nde alınan kararla şehir içi toplu taşıma fiyatlarında düzenlemeye gidildi.

Edirne Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapıldı.

Mecliste alınan kararla şehir içi ulaşımda öğrenci biniş fiyatı 1 lira 81 kuruştan 2 lira 15 kuruşa, sivil biniş fiyatı ise 2 lira 54 kuruştan 3 liraya yükseltildi.

Alınan karara göre mesafeye göre ücretlendirme sisteminde de değişikliklere gidildi.

Buna göre vatandaşlar, otobüsten indikleri durakta kartını geri ödeme butonuna okutacak ve iki durak arasındaki tarifeye göre ücret ödeyecek.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte toplu ulaşım hizmeti veren Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin (ETUS) günde 77 bin yolcu taşıdığını söyledi.

Alınan kararla vatandaşlara indirim sağlandığını belirten Gürkan, "Ben bankalar durağından bindim sivil olarak. SGK durağında indim 3 lira ödeyeceğim dimi? Hayır. İndikten sonra o duraktaki geri ödeme butonuna kartımı okutuyorsam ödeyeceğim rakam 1 lira 82 kuruş. Öğrenciyim bankalardan bindim, SGK durağında indim. Ne kadar vermem gerekiyor? 2 Lira 15 kuruş. Bunu ödedim. Oradaki geri ödeme butonuna kartımı okuttum, ne kadar ödemiş oldum? 1 lira 42 kuruş." ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe Komisyonun'un önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"Kıymet Teyze Parkı hayırlı olsun"

Toplantıda, "Kıymet teyze" olarak bilinen Kıymet Peker'in kepçenin önünde oturarak inşaatını engellediği alanında park olarak düzenlenmesi kararı alındı.

Vatandaşların uzun zamandır yeşil alan olarak kullandığı bir yerde inşaat yapılmasına müsaade etmeyeceklerini ve alanı park olarak düzenleyeceklerini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Hem Kıymet Teyze Parkı'nın olduğu alanı hem de o bahsettiğimiz alanı, baronun yanındaki hizmet alanıyla ilgili plan tadilatlarını yapıp takas ederek her ikisini de parka dönüştürüyoruz. Buradan bir kez daha Kıymet Teyze'nin ellerinden öpüyorum. Adalet geç de işlese adalet, adalettir. Evet, aradan 5 yıl geçmiştir ama 5 yıl sonra da olsa Kıymet teyze ve torunlarının oradaki mücadelesi doğru sonuca ulaşmıştır. Bu kararla beraber güçlünün değil, haklının hukukunun egemen olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan dolayı mutlu olduğumu da ifade etmek isterim. Edirnemize Kıymet Teyze Parkı hayırlı, uğurlu olsun. Askı süresinin ardından en kısa zamanda tadilatını yaparak açılışını yapacağız."

Ayrıca öğrenci ve personel servis ücretlerinde yüzde 20'lik artışa gidilmesi de kararlaştırıldı. Toplantıda 5 gündem, 11 gündem dışı madde de görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA