Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında dava açıldı

26.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:44

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında darbedildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçundan dava açıldı.



"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve daha sonra yurt dışına kaçan Ş.B, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Gürkan'dan şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Gürkan hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Adaletin yerini bulacağına inanıyorum"

Belediye Başkanı Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, savcılıkta "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade verdiğini belirterek, "Ben de bana iftira atan kişiden şikayetçi oldum. İftira atan kişi farklı bir suçtan aldığı ceza nedeniyle Bulgaristan'a kaçtı. Suçsuz olsa ülkeden kaçmazdı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA