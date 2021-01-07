Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Yer altı suları hem yüzde 85 azaldı hem de su gittikçe daha aşağılara iniyor"
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Yer altı suları hem yüzde 85 azaldı hem de su gittikçe daha aşağılara iniyor"

07.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:07
Edirne Belediye Başkanı Gürkan:

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yer altı sularının azaldığı gibi derinlere indiğini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yer altı sularının azaldığı gibi derinlere indiğini belirtti.

Gürkan, Belediyede düzenlenen ocak ayı Belediye Meclisi toplantısında, Trakya'nın 91 yılın en kurak günlerini yaşadığını anımsattı.

Bu nedenle alternatif su kaynakları oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Gürkan, su tasarrufu çağrısını yineledi.

Yapılan sondaj çalışmalarında su bulma mesafesinin her geçen gün derinleştiğine dikkat çeken Gürkan şunları kaydetti:

"Düne kadar 10 metrede su bulduğumuz Paşaçayırı mevkisinde 95 metrede suyu bulabildik. Bu şunu gösteriyor. Yeraltı sularımız hem yüzde 85 azaldı hem de su gittikçe daha aşağılara iniyor. Bir süre sonra bunu bulmakta, bulduğunu çıkarmakta aşırı maliyetlenecek, aşırı pahalı olacak ve imkansız hale gelecek.

O yüzden evlerde, mutfakta, banyoda ve tuvalette kullandığımız su miktarına dikkat etmeliyiz. Araç yıkarken ve bahçe sulamalarında dikkatli davranmalıyız. Tarımsal amaçlı sulamalarda vahşi sulamadan vazgeçmek gerekiyor."

Gürkan, içme suyu kuyusu sayısının 15'e çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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