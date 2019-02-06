Edirne Belediye Başkanı Gürkan 'Yenilikçi Hizmetler, Vizyon Projeler' kitapçığını tanıttı

EDİRNE - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, göreve geldikleri günden bugüne yapımı tamamlanan projelerin yer aldığı 110 sayfalık 'Vizyon Projeler' kitapçığını basına tanıttı. Gürkan, göreve geldiklerinde Edirne Belediyesinin borcunun 140 milyon TL olduğunu ve bugün itibariyle İller Bankası borçlarının da katılması ile beraber borcun 75 milyon TL civarına düştüğünü söyledi.

Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Gürkan, göreve geldiklerinde Edirne Belediyesinin borcunu bir önceki dönemden 140 milyon TL ile devraldıklarını ve an itibariyle İller Bankası borçlarıyla beraber toplam borcun 75 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

"5 yılda Edirne nereden nereye gelmiş hatırlatmak istedik"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "5 yılda Edirne nereden nereye gelmiş, unutulanlar, hafızamızdan silinenler, yapılmış olan ama aslında kent yaşamının konforunu arttıran, kentlinin yaşamını kolaylaştıran ama pek kimsenin de farkında olmadığı sadece ulaşılanların ya da dokunulanların farkında olduğu projelerimizi çok kısaca anlatacağım. Epeydir arkadaşlarımız üzerinde yoğun şekilde çalışıyorlardı. Sizler de hatırlayacaksınız bir kitapçıktan bahsediyorduk. Bu 5 yılda yaptığımız hizmetlerin tamamı olmasa da yüzde 70 diyebiliriz buna, bir kitapçık haline getirip halkımızın, kamuoyunun, basınımızın takdirine sunma çabamız vardı" dedi.

"1 hafta içerisinde tüm şehre dağıtacağız"

Gürkan, göreve geldikleri günden bugüne yapımı tamamlanan projelerin yer aldığı kitapçığı basına tanıtarak, "Bugün önce basın mensubu arkadaşlarımıza dağıtılacak. Ardından da tüm şehre dağıtımına başlayacağız. 1 hafta içerisinde tüm şehre dağıtmayı planlıyoruz. Halkımız bugüne kadar Edirne Belediyesinin Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın neler yapmış olduğunu, neleri çözmüş olduğunu, hangi sorunları çözmüş olduğunu inanıyorum ki bu kitabı gördükten sonra tekrar bir değerlendirme yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Alt yapıda ilk kazma vuruluyor"

Öte yandan, söz konusu kitapçıkta alt yapı ve içme suyu projesinin henüz tamamlanmamasına rağmen tamamlanmış şekilde basılmış olmasına dikkat çeken Gürkan, "Yeniden bir baskı yapma şansımız olmadığı için alt yapıyı tamamlandı şekilde gösterdik. İnşallah bir hafta içerisinde kazmayı vurup çalışmalara başlayacağız" dedi.

"Belediyenin şu an için borcu 75 milyon TL"

Gürkan, son olarak ise göreve geldiklerinde Edirne Belediyesinin borcunun 140 milyon TL olduğunu ve bugün itibariyle İller Bankası borçlarının da katılması ile beraber 75 milyon TL civarına düştüğünü söyledi. Edirne Belediyesi olarak son 5 yılda yapılan yatırım maliyetlerinin ise alt yapı ile beraber toplamda 450 milyon TL civarında bir rakama ulaştığını kaydetti.

Kaynak: İHA