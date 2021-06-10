Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni seyircili yapmak istediklerini belirtti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izinler çıktığı taktirde seyircili yapmaktan yana olduklarını bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izinler çıktığı taktirde seyircili yapmaktan yana olduklarını bildirdi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm takım ve kitle sporlarının en büyük moral kaynağının seyirci olduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın seyircisiz yapılması iznini aldıklarını anımsatan Gürkan, "Şu anda seyircisiz ama gelişen şartlara göre biz bunu Sağlık Bakanlığımızla görüşerek tekrar değerlendireceğiz. Vaka sayıları gittikçe düşüyor, inşallah daha da düşer. Öncelikli olarak toplum sağlığı için düşer, en büyük arzumuz bu. Şu anda gidişat iyi." dedi.

Organizasyon sırasında kullanılacak hızlı test kiti noktasında Sağlık Bakanlığına yardımcı olmaya da hazır olduklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Kırkpınar Ağamız Seyfettin Selim de aynısını söyledi. Çevremizden de bize bu anlamda destek talepleri var. Eğer vaka sayıları tabii bakanlığın kriteri kaçtır bilmiyorum ama normal bir sayının altına düşerse belki de yüzde 50 kapasiteyle, yüzde 25 kapasiteyle veya bakanlığın belirleyeceği oranla bizim gönlümüz Kırkpınar'ı seyircili yapmaktan yana. İnşallah başarırız. Kesin olan şu, bu yıl Kırkpınar'ın festival boyutunu yapmayacağız. Sadece güreşler olacak. Sarayiçi'nde o geçmiş yıllarda görmeye alıştığımız festivale ilgili sosyal etkinlikler olmayacak.

9 Temmuz'da "Ağa"yı karşılamakla başlayacağız, ritüelimize devam edeceğiz. Daha sonra belediyeye geleceğiz ve Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Ardından Saraçlar Caddesi'ne yeni koyduğumuz rahmetli büyük heykeltıraş Tankut Öktem'in Pehlivanlar Heykeli'nin açılışını yapacağız. Oradan Pehlivanlar Mezarlığı'nda duamızı yapıp güreşlerimizi başlatacağız."

Vaka oranlarının izlendiğini dile getiren Gürkan, güreşlerin seyircili olup olmamasına son günlerde vaka oranlarına göre karar verilebileceğini belirtti.

Türkiye'de aşılamanın hızlı şekilde devam ettiğini anlatan Gürkan, "Aşılama 45 yaşa düştü. Haziran sonunda nereden bakarsanız 30 yada 35 yaşa kadar düşecek. Demek ki en azından aşılanmış kişileri seyirci olarak alabiliriz. Testlerin fiyatları düşüyor, ucuzluyor... Yüreğimiz seyircili olmasından yana, oraya doğru gidiyor gibi hissediyorum. Tabii bu his, izinleri almak zorundayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci