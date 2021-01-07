Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu

07.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:43

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de, yeni su kaynakları bulmak için çalışmalar devam ediyor. Edirne Belediyesi ekipleri mevcut 12 içme suyu kuyusuna 3 kuyu daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin su ihtiyacının sağlandığı Kayalıköy ve Süloğlu Barajı'nda doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi ve beklenen yağışlarının olmasının ardından harekete geçen Belediye, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün gösterdiği alanlarda su bulmak için sondaj yapıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin su ihtiyacının yıllık 18-20 milyon metreküp olduğunu, salgın döneminde su tüketiminde bir miktar artış yaşandığını söyledi.

Trakya'da son 91 yılın en yoğun kuraklığının yaşandığını belirten Gürkan, "İçme suyunu aldığımız Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 6'lara düştü, Süloğlu Barajı'nda da yüzde 32 seviyesinde. Dolayısıyla önümüzü de tam olarak göremiyoruz. Şu an ocak ayındayız yağış yok, beklenen kar yağışı da olmuyor." dedi.

Gürkan, barajlara ilave olarak Paşaçayırı mevkisinde 12 içme suyu kuyusu bulunduğunu, alternatif kaynaklar oluşturmak için ilave 3 kuyu açmak için çalışmaya başlandığını ifade etti.

Ekiplerin müjdeli haberi verdiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar müjdeli haberi verdi. 95 metrede, saatte 100 metreküp bandında su bulduk. Yarına kadar bu kuyunun çalışmalarını bitirerek pompalarını da takarak devreye alacağız. Bugün itibarıyla Edirne'nin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu içme suyu kuyularından temin ediyoruz.

Açacağımız ilaveler ve mevcut kuyularda yapacağımız iyileştirmelerle bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak istiyoruz. Bunları bir rezerv olarak tutmak istiyoruz. Edirne'yi içme suyu sıkıntısına sokmak istemiyoruz ama yağışlarla ilgili bir öngörümüz yok, kimsenin bir tahmini yok. En kötü olasılıklara karşı tüm önlemleri almaya çalışıyoruz."

Gürkan, zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmasını isteyen Gürkan, şöyle devam etti:

"Araçlarımızı, balkonlarımızı, bahçelerimizi en az seviyede yıkayalım. Tarımsal araçlı sulamalarda vahşi sulama yerine damlama sulama yöntemlerine geçelim. Çünkü geleceğin en büyük sıkıntısı su. Gelecekteki savaşların su savaşları olacağını herkes söylüyor. O yüzden biz şimdiden bu tedbiri alırsak çocuklarımıza, evlatlarımıza daha güzel daha yaşanabilir bir dünya bırakırız.

Su havzalarının korunması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz. Ancak dediğim gibi bütün iş vatandaşlarımızda bitiyor. Lütfen banyoda, mutfakta, çamaşır yıkarken, bulaşık yıkarken azami su tasarrufuna dikkat edelim. Çünkü su hayattır ve geleceğimizdir."

Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu
Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu
Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu
Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 09:43:16. #1.14#
title