Edirne Belediye Başkanı Gürkan Sevgililer Günü'nü kutladı - Haberler
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan Sevgililer Günü'nü kutladı

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan Sevgililer Günü'nü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, sevmenin huzurlu ve mutlu bir yaşamın anahtarı olduğunu belirtti.

Sevginin yaşamak, hayat, paylaşmak, birlik ve beraberlik anlamı taşıdığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hayatımızı anlamlı kılan, bizi biz yapan en güzel duygudur. Bu nedenle yaşamımızın her alanında, her anında her zaman sevgiyi egemen kılalım. Sevgimizi paylaşalım ve çoğaltalım. Sevmek, emek vermektir. Sevmek ve sevdiğine emek vermek dünyadaki en büyük hazinedir. Bizim de sevdiğimiz, emek harcadığımız, bağlandığımız, aşık olduğumuz yerdir Edirne. Hiç kuşkunuz olmasın ki en büyük sevdamız olan bu topraklara, bu topraklarda yaşayan sonsuz sevginin kaynağı Edirnelilere hizmet etmenin gururunu, onurunu her daim yaşayarak, daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Her daim aşkla kalın, sevgiyle kalın. Seni Seviyorum Edirnem."

AA / Cihan Demirci - Güncel

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