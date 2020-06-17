Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Salgınla mücadelede en büyük sorumluluk vatandaşın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Salgınla mücadelede en büyük sorumluluk vatandaşın"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğünü söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan:
17.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:58

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğünü söyledi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede kurallara uyulmadığı takdirde vakaların artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titiz şekilde uymalarını talep eden Gürkan, "Normalleşme sürecine geçildiğinden beri sadece Türkiye'de değil tüm dünyada pozitif vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Bunda en büyük sorumluluk vatandaşımıza düşüyor. Yetkililerin herkesin başına birini dikmesi mümkün değil, bunu vatandaşımız kendi oto kontrolüyle, kendi kendini kontrol ederek ve çevresindekileri uyararak yapmalı." dedi.

Yeni tip koronavirüs vakalarında son günlerde artış gözlendiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu, üzücü bir durum. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızdan maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyorum. Saraçlar Caddesi'nde gezerken birçok kişinin maskesiz olduğunu gördüm. Bazı şehirlerde maskesiz dolaşanlara ceza uygulanıyor. Ben Edirnelilerin cezaya gerek kalmadan maske ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde dikkat edeceğine yürekten inanıyorum. Bunu sağlarsak bu süreci sıkıntısız şekilde atlatacağız. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Size bir şey olmaz ancak çevrenize veya ailenize olur. Bunun vicdan azabı var. Lütfen herkes maskesini taksın ve kurallara uysun. Maskesiz dolaşırsak vaka sayılarının artacağı kesin. Mutlaka tüm kurallara uymamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi Haber
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Salgınla mücadelede en büyük sorumluluk vatandaşın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 13:03:51. #1.15#
title