Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Mumcu ve Okkan için anma mesajı yayımladı
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Mumcu ve Okkan için anma mesajı yayımladı

24.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:44
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Mumcu ve Okkan için anma mesajı yayımladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma mesajı yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma mesajı yayımladı.

Gürkan mesajında, Mumcu ve Okkan'ı özlemle andıklarını belirtti.

Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyenlerin hiçbir zaman başarılı olamayacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin yılmaz temsilcisi usta gazeteci Uğur Mumcu'yu bir kez daha özlem ve rahmetle anıyorum. Cesur kalemiyle sadece ve sadece gerçekleri yazan demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu, yaşamı boyunca hayatını toplumu aydınlatmaya adadı. O, kocaman bir yüreğe, cesur bir kaleme sahipti. Özgürlükten, demokrasiden ve Cumhuriyet'ten asla vazgeçmedi. Uğur Mumcu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devriminin yılmaz savunucusu, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı cesur bir gazeteciydi. O, gerçekleri mertçe, korkusuzca, canı pahasına kaleme aldı. Her zaman Cumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savundu. 24 Ocak 1993 tarihinde alçakça bir suikast sonucu kaybettiğimiz Cumhuriyet tarihinin en dürüst, en yürekli ve en devrimci gazetecilerinden Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyorum.

Ayrıca görev yaptığı Diyarbakır'da halkın sevgisini kazanan ve alçak bir saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı da saygıyla anıyorum. Gaffar Okkan vatandaşa devletin şefkat elini uzattı. Hizmetleriyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik her türlü eylemi bir kez daha nefretle lanetliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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