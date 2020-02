Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına başlandı

21.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:50

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı dava başladı. Gürkan'ın mazeret gösterip katılmadığı duruşmada, tutuklu 3 sanık haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Edirne'de yaşarken, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak'tan cezaevinde tutuklu kalan ve aynı suçlardan hakkında başka davalar süren Şükrü Benli, tahliye kararı sonrası Bulgaristan'a kaçtı. Bulgaristan'da yaşayan Şükrü Benli 1 yıl önce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gürkan hakkında, müşteki şüpheli olarak, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan 50 yıla varan hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Konuyla ilgili savcılık tarafından ifadesi alınan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 75 bin TL teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Müşteki şüpheli sıfatıyla yargılanan Başkan Gürkan, duruşmaya, 'sağlık' sorunlarını neden göstererek, katılmazken avukatı sağlık raporunu mahkemeye sundu. Kaçtığı Bulgaristan'da bulunan Şükrü Benli'nin de katılmadığı duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan O.K., Ş.G., ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.Y. ve avukatları katıldı.Şükrü Benli'nin şikayetiyle hazırlanan iddianamede, Benli'nin tutuklu sanıklar tarafından zorla bir ev götürüldüğü, orada işkenceye maruz kaldıktan sonra kadın kıyafeti giydirilerek oynatıldığı bilgisine yer verildi. İddianamede, Benli'nin Edirne'de 15 Temmuz darbe gecesi, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntüleri kayıt ettiği, görüntüleri kendisinden zorla almak için S.Y.'nin adamlarına 23 Aralık 2019 tarihinde gece talimat verip, Bulgaristan'da Benli'yi bir araca bindirip gözlerini ve ellerini bağlayarak bayıltıp bir eve götürdükleri ve burada kendisini döverek cinsel saldırıda bulunulduğu ve elektrik verilerek işkence yapıldığına yer verildi.İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıkları haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan emekli polis memuru O.K., tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıklardan S.A.'dan, Şükrü Benli, senin evine götürülüp evde işkence yapıldığını ve bu evde yapılan incelemede akü ve kadın kıyafetlerinin bulunduğunu belirterek savunmasını istedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen S.A., "Ben otelde güvenlik müdürü olarak çalışıyorum. O gün O.K., Ş.G. ve M.T. ile birlikte yeni aldığım evi kutlama yapalım diye kararlaştırdık. Bu evi ben yeni almıştım ve tadilat başlamıştı. Ben eve erken gidip alkol almak için hazırlık yaptım. Daha sonra eve Şükrü Benli, M.T. ile birlikte geldi. Diğerleri nerede diye sorduğumda, 'İşi çıktı gelmeyecek onlar. Şükrü, benim arkadaşım sorun olur mu, birlikte içeriz?' dedi. Bende sakıncası yok dedim oturup beraber içtik ben mutfağa gittiğimde M.T. ile Şükrü Benli kavga etmiş. M.T., 'bana al bu adamı gönder' elimden kaza çıkacak' dedi. Bende dışarıda birlikte geldikleri Bulgaristan uyruklu, 'Jorko' lakaplı şoföre söyledim. O da alıp götürdü" dedi. Cinsel istismar suçundan savunma yapan diğer tutuklu sanık Ş.G. ise "O gece ben o eve gitmedim. Yolda inip Türkiye'ye geldim. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.'EDİRNE'DE OTEL GÖRÜNTÜLERİ SORULDU'İddianamede olay öncesi azmettirme suçundan hakim karşısına çıkan Bulgaristan'da turizm işletmeciliği yapan S.Y.'ye hakim, Edirne'de bir otelde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüşme yaptıklarını ve bu görüşmeden sonra olayın yaşandığı hatırlatarak, savunma yapması istendi. Sanık S.Y. görüşmede havadan sudan konuşulduğunu ve Recep Gürkan ile otelde karşılamalarının tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

Duruşmada sanık avukatları, Şükrü Benli'nin çelişkili ifadelerinin olduğunu ve sanıkların beraatını istedi. Şükrü Benli'nin cinsel istismar ve diğer suçlamaların sağlık raporlarında belirtilmediği vurgulandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bir sonraki duruşmada Recep Gürkan'ı hazır edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA