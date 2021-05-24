Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı dava Bulgaristan'dan evrak için ertelendi

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı dava, Bulgaristan'dan istenilen evrak için ekim ayına ertelendi.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı dava, Bulgaristan'dan istenilen evrak için ekim ayına ertelendi.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 1 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada, diğer sanık M.T.'nin firari olarak yargılanmasına devam edilirken, O.K., Ş.G. ve S.A., 21 ay tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın 7'nci duruşması, bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki-şüpheli Recep Gürkan katılmazken, tutuksuz yargılanan O.K., Ş.G., S.A. ve S.Y. de avukatları ile yer aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında izleyici alınmayan duruşmada avukatlar, sanıkların üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda, halen Bulgaristan'da yaşayan Şükrü Benli ve firari sanık M.T. hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin ve tutuksuz 4 sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma, Bulgaristan'dan istenilen evrakın gelmesi için 18 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler