Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar serbest
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar serbest

11.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:58
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar serbest

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki- şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davada; sanıklar O.K., Ş.G. ve S.A.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki- şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davada; sanıklar O.K., Ş.G. ve S.A., 21 aylık tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak, serbest bırakıldı.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Daha sonra kurtulan Benli, 1 yıl önce azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Edirne Belediye Başkanı Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki- şüpheli olan Başkan Gürkan hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Mahkemeye müşteki- şüpheli Recep Gürkan katılmazken, tutuklu sanıklardan O.K., Ş.G. ve S.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada yer aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında izleyici alınmayan duruşmada sanıkların avukatları, müvekkillerinin tutukluluk süreleri de göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Tutukluluk hallerini değerlendiren mahkeme heyeti, 3 sanığın da tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı Bulgaristan'dan istenilen evrakın gelmesi için 24 Mayıs 2021'e erteledi.    


Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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