Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "İklim şartlarına karşı tedbirlerimizi almak zorundayız" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Doğaya ve değişen iklim şartlarına karşı tedbirlerimizi almak zorundayız." dediGürkan, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki altyapı şantiyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada çok kısa süreli çok şiddetli sağanakların yaşandığını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Doğaya ve değişen iklim şartlarına karşı tedbirlerimizi almak zorundayız." dedi

Gürkan, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki altyapı şantiyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada çok kısa süreli çok şiddetli sağanakların yaşandığını söyledi.

Bugüne kadar görülmeyen büyüklükte yağışların düştüğünü belirten Gürkan, "Sel baskınları yaşıyoruz. Büyükçekmece'de sanki tropik bir ülkede yaşıyormuşuz gibi çok büyük bir hortum meydana geldi. Bu belki de bu çapta Türkiye'de bu büyüklükte ilk defa görülen bir hortumdu. Allah ülkemizi, milletimizi afetlerden korusun. Doğaya ve değişen iklim şartlarına karşı tedbirlerimizi almak zorundayız." diye konuştu.

Edirne'de de 21 Haziran pazar günü yoğun yağış gerçekleştiğini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Yağmurdan sonra bazı arkadaşlarımız sosyal medyaya fotoğraflar koydu, '10 dakika yağmur yağdı Edirne böyle oldu' diye. Bunun siyaseti yok, bunun partisi yok. Doğal afet ne siyaset dinler, ne parti dinler, ne partili dinler. Ne CHP'li, ne AK Parti'li ne MHP'li, ne İYİ Parti'li dinler. Allah hiçbir şehrimizde böyle bir şeyin yaşanmasına müsaade etmesin. Aynı gün Edirne'deki 10 dakikalık yoğun yağıştan sonra 3 noktada yolları kapatmak zorunda kaldık. Şehrimizde altyapı çalışmaları bitmemiş olmasına rağmen ne bir iş yerini ne de bir evi su bastı, sadece 3 noktada yolu kapattık.

Bursa'da 5 vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Dün Esenyurt'ta 1 Suriyeli misafir, 30 yaşında bir genç sel sularına kapılarak hayatını kaybetti."

Gürkan, Bursa ve İstanbul'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altyapı çalışmasına verdiği destekten dolayı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a teşekkür eden Gürkan, "Ödenek sorunumuz yok, paramız var. 2020 yılındaki çalışmalarımıza yetecek kadar ödeneğimiz İller Bankası tarafından sayın vekilimizin de çabalarıyla çıkarıldı. 2021'de de bunun böyle devam edeceğinden eminim. Altyapı çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anki boruların 1930'lardan kalma sağlıksız borular olduğunu belirten Gürkan, altyapı çalışmalarıyla döşenecek boruların sağlıklı ve ömrünün 100 yıl olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA