Edirne Belediye Başkanı Gürkan gerçek dışı bilgi yayanlara tepki gösterdi Açıklaması
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Recep Gürkan, Kırkpınar, Edirne, Güncel

Edirne Belediye Başkanı Gürkan gerçek dışı bilgi yayanlara tepki gösterdi Açıklaması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medyadan gerçek dışı bilgi yayanlara tepki gösterdi.

16.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:14
Edirne Belediye Başkanı Gürkan gerçek dışı bilgi yayanlara tepki gösterdi Açıklaması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medyadan gerçek dışı bilgi yayanlara tepki gösterdi.

Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne merkezde özel ve kamu kurumları başta olmak üzere ayrım yapmadan tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığını anlatan Gürkan, Türkiye bazında belediyeler arasında ilk çalışmaları yapan belediyelerden biri olduklarının altını çizdi.

Tedbirler kapsamında 17 bin litrelik dezenfektan malzemesi temininin yapıldığını da vurgulayan Gürkan, "Dezenfektan malzemesi alıyoruz ve daha da alacağız. Başkan yardımcımıza diyorum, gerektiği kadar alın. Parasını ödeyin ya da gerekiyorsa borçlanın. Bunun hesabını veririz. Halkın sağlığı şu anda her şeyden öncelikli." dedi.

"Halkı paniğe sevk edenler var"

Gürkan, Edirne'de koronavirüs vakası bulunduğu yönündeki iddialarında gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Resmi kurumların verdiği bilgilere ve önerilere uyulması gerektiğinin altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Sayın Sağlık Bakanının paylaşımını photoshop'la bozarak 'Edirne'de koronavirüs var.' yazıyorlar. Böyle bir ahlaksızlık, şerefsizlik olur mu? Bu hangi vicdana uyar, hangi namus bu. Diğer yandan bir tane yazı çıkarıyorlar genelge gibi. Biz bile tereddüde düşüyoruz. Acaba böyle bir genelge geldi de biz mi atladık diye. Aslında hiç öyle bir şey yok. O yüzden bir devletin resmi kurumlarına, resmi yazılara ve bilim insanlarının gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz."

Sığınmacıların Pazarkule'deki bekleyişi

Gürkan, Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişlerinin sürdüğünü anımsattı.

Devletin tüm kurumlarının AFAD organizasyonunda çalışmalarını yaptığını dile getiren Gürkan, sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Bir basın mensubunun koronavirüsle ilgili durumun Kırkpınar organizasyonunu etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu da Gürkan, "Kırkpınar 658 yıldır her koşulda devam eden bir organizasyon. Kırkpınar, haziran sonu temmuz başında olacağı için o zamana kadar bu salgın umuyorum ki tüm dünyada sona erecektir. Şimdiden acele etmeyelim." diye yanıtladı.

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Kaynak: AA

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