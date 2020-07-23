Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Edirnespor'un hakkını aramaya devam edeceğiz" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) mevcut puan durumuyla tescil etmesinden dolayı Edirne Belediyesi Edirnespor'un mağdur olduğunu ve kulübün hakkını aramak için gerekli girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) mevcut puan durumuyla tescil etmesinden dolayı Edirne Belediyesi Edirnespor'un mağdur olduğunu ve kulübün hakkını aramak için gerekli girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'in bitimine 4 hafta varken lig birincilerinin 3. Lig'e yükseltilmesinin diğer takımları mağdur ettiğini iddia etti.

Edirnespor gibi BAL'da mücadele eden takımların da mağduriyet yaşadığını savunan Gürkan, konuyla ilgili TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşeceklerini kaydetti.

Kulüp yöneticilerinin Tahkim Kurulu ile de görüşeceğini dile getiren Gürkan, "Dilerim ki bu görüşmeler bir sonuca vardırır ve mağdur olan takımlarımızın mağduriyetleri giderilerek adaletli bir çözüm karşımıza çıkar. Biz Edirnespor'umuzun hakkını aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA