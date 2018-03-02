Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan, Şehitler İçin 'Bayrak Asma' Çağrısı

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan, şehitler için 'bayrak asma' çağrısı

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, terör örgütlerine karşı Afrin'de yürüttükleri operasyon sırasında şehit düşen 8 Mehmetçiğin anısını yaşatmak ve birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstermek adına Edirnelileri, evlerine ve işyerlerine Türk Bayrağı asmaya davet etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile tüm Edirnelilere çağrıda bulundu. Gürkan, yaptığı konuşmada, 'Sevgili Edirneliler, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatta dün akşam 8 Mehmetçiğimiz, 8 vatan evladımız şehit oldu; 13'te yaralımız var. Vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini göstermek ve kahraman şehitlerimizin anısını canlı tutmak için tüm Edirnelileri, şehitlerimizin cenazeleri kaldırılana kadar; evlerine, iş yerlerine; gururumuz, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Türk Bayrağı'nı asmaya davet ediyorumö dedi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla Bakırköy Belediyesi Evrensel Müzik Topluluğu'nun yarın, saat 20.00'de ETSO Konferans Salonu'nda vereceği konserin de tüm ülkeyi derinden üzen Afrin'de yaşamını yitiren şehitler nedeniyle iptal edildiği açıklandı.