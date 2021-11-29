Edirne Belediye Başkanı Gürkan, B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezinde Balkanlar ve Türkiye'den 24 belediyenin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşma yapan Gürkan, toplantının gerçekleşmesinde ilk adımı atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirten Gürkan, "Belki şuan farkında değiliz ama gelecekte tarih bu toplantıyı mutlaka not edecek, yazacak ve bu toplantının Balkan coğrafyasının gelişmesinde ve sürdürülebilirliğindeki katkısı çocuklarımız ve torunlarımız tarafından her zaman saygıyla anılacak." ifadelerini kullandı.

Gürkan, zirvenin önemli birlikteliğin başlangıcı olduğunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini aktardı.

Edirne'nin hem Yunanistan hem de Bulgaristan ile sınır olduğunu anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Benim şehrimden Yunanistan'a ulaşmak 3 kilometre. Çoğu zaman akşam yemeklerini Yunanistan'da yiyoruz. Yürüyerek geçiyoruz Yunanistan'a. Bulgaristan 17 kilometre. Bu sabah son rakamları aldım. 2021 yılında Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşı sayısı 1 milyonun üzerinde. Yunan vatandaşı sayısı 150 binin üzerinde. Bizi ne birleştirebilir diye sormayacağım.

Biz zaten bir aradayız. Bizi ne ayırabilir? Bizi ancak biz ayırabiliriz. Yerel yönetimlerin, özellikle halkın doğrudan temsileyetini almış yerel yönetimlerin güçlü yönlerini öne çıkartarak, birlikte oluşturacağımız bu platform, emin olun temsil ettiğimiz bütün halkların daha konforlu, daha adil bir yaşama ve hizmetlerden daha eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayacaktır."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet