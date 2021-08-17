Edirne Belediye Başkanı Gürkan, altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında açıklamada bulundu Açıklaması
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında açıklamada bulundu Açıklaması

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında açıklamada bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Gürkan, Belediyede Meclis Salonu'ndaki toplantıda, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın desteğiyle altyapı kredisinin onaylandığını ve 5 Aralık 2019'da yer tespiti yapıldıktan sonra işe fiili olarak başlandığını söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü belirten Gürkan, "2020'ye hızlı şekilde girdik, pandemi de bir avantaj oldu bizim için. Yolların ve sokakların boş olmasıyla hızlı şekilde ilerledik. 2021'e geldiğimizde kredinin devamıyla ilgili sıkıntı yaşadık. El birliğiyle çözüldü. Ama burada maalesef kredi tam istediğimiz şekilde onaylanmadı. Daha önceki sözleşmemizde hem altyapı hem üstyapısı vardı. 2021'deki krediyi 'sadece alt yapıda kullanabilirsiniz, üst yapıda kullanamazsınız' diye onaylandı." diye konuştu.

Gürkan, yaklaşık 1,5 yıldır altyapı ile uğraştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplamda 245 kilometre yolu bozmuşuz. Bazı yollar çalışmalardan dolayı bir kez, bazıları iki kez, bazıları üç kez bozuldu. Vatandaşın dilinde 'başkanım altyapı ne olacak' diye bir cümle var mı, yok. Altyapı yapılıyor çünkü. Şimdi yollar var gündemde. Yadsımıyorum, yadırgamıyorum da vatandaşa tepkili de değilim. Onlar çünkü konfor istiyorlar. Biz de o konforu sağlamakla görevliyiz, sağlıyoruz, sağlayacağız. Bugüne kadar sözleşme kapsamında kredinin üstyapı kısmını birileri durdurana kadar, bugüne dek 41 bin ton asfalt kullandık. 210 bin metrekare de kilit parke taş yaptık. Bir irade bu krediyi üstyapıda kullanamazsınız dedi, niçin. Altyapı nedeniyle bozulan bir yerin üst yapısı bunun bir parçası değil midir ' Birileri istiyor ki altyapıyı durduramıyoruz, teknik olarak da siyasi olarak da durdurmak mümkün değil bunun faturası ağır olur, halk ağır bir fatura ödetir. Ne yapalım o zaman altyapıyı durduramıyorsak üstyapıyı durduralım. Ne olacak Edirne Belediyesi başarısız olacak, olsun, bu sizi mutlu ediyorsa olsun. Ne olacak kıyamet mi kopar' Herkes ne dediğimi anlıyor benim."

Gürkan, Edirne'nin hakkı olan desteği istediklerini ifade etti.

İller Bankası'nın kredi vermesinin Edirnelilerin hakkı olduğunu aktaran Gürkan, "Üstyapıyı da yapacağız. Gerekirse mal varlıklarımızdan satarız. Lokantamız var onu satarız. Arsalarımız var onu satarız. Taksi plakalarımız var şimdi yakında satışa çıkaracağız. Parayı buluruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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