Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası

12.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:02
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan'ın katılmadığı duruşmada, savcı sanığın 2 yılla cezalandırılmasını talep etti. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, "Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin  beraatını talep ederiz" dedi.

Mahkeme kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan'a 3 ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın  geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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