EDİRNE Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem ettiEDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye işçileriyle birlikte ışıklı kavşağa atılan çöpleri toplayarak, gelişigüzel çöp atanlara tepki gösterdi.

Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye işçileriyle birlikte ışıklı kavşağa atılan çöpleri toplayarak, gelişigüzel çöp atanlara tepki gösterdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Denizi'ndeki Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan sahillerin güzergahındaki ışıklı kavşaklarda belediye işçileriyle birlikte çöp toplayarak, kavşağa ve yol üzerine gelişigüzel çöp atanları eleştirdi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çöplerin, çöp konteynerleri ve kutularına atılması gerektiğini belirterek, "Maalesef kavşaklarımız bu halde. Vatandaşlarımız araçlarıyla geçerken buraya çöplerini atıyorlar. Artık çöpleri çöp bidonuna atmasını öğrenmeliyiz. Bütün kavşak çöp içinde. Bu böyle olmaz. Çocuklarımıza örnek oluyoruz. Aracıyla geçerken herkesin kolayına geliyor, elindeki su şişesini, sigara paketini kavşağa yada yola atıyoruz. Bu alışkanlıkları bırakmamız lazım. Nasıl evimize, işyerimize çöp atmıyoruz, buralarda bizim evimiz, işyerimiz gibi" dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, kavşaktaki trafik ışıklarda duran araçlarda bulunanlarda da sohbet ederek, çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA