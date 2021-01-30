Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: "Sırası gelenler lütfen aşılarını olsunlar"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sırası gelenlerin aşı olması gerektiğini bildirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dezenfekte ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve temizlik tedbirinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirtti.

Ekiplerin toplumsal alanları dezenfekte ederek virüs yükünü azaltmayı amaçladığını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Virüs yükü arttıkça insanların Kovid-19'a yakalanma riski de artıyor. Kullanılan dezenfekte malzemeleri de üniversitede üretilen ve insan sağlığına zarar vermeyen maddeler. Bütün alanları dezenfekte ediyoruz. İl Özel İdare ile birlikte yaptığımız çalışmalarla halkımıza sağlıklı bir hizmet sunuyoruz. Son 2-3 aydır bulaşın en çok ev ziyaretlerinden kaynaklandığı tespit edildi. Vatandaşlardan ricamız ev ziyaretlerinde bulunmamaları. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve aşı olmaya devam edeceğiz. Sırası gelenler lütfen aşılarını olsunlar. Aşılarını muhakkak yaptırsınlar. Bu savaştaki en önemli silahımız aşı. Aşının hızlı bir şekilde yapılması toplumsal bağışıklığı da sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci