Edirne Belediye Başkan Vekili Çakır: "Salgınla mücadele örnek bir başarı gösteriyoruz" Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Edirne'de başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, ilaçlama ve hijyen çalışmalarının artarak süreceğini ifade etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Edirne'de başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, ilaçlama ve hijyen çalışmalarının artarak süreceğini ifade etti.

Edirne Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 8 gündem 2 gündem dışı olmak üzere 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Çakır, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Edirne'nin salgınla mücadelede örnek bir başarı gösterdiğini söyledi.

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin koordineli bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Benim görüşüme göre henüz birinci dalga bitmedi. Dünya genelinde vaka sayıları her gün rekor kırarak artıyor. Çin'den tüm dünyaya yayılan virüs büyüyerek ilerliyor. Edirne'de, Valimizin başkanlığında alınan kararlarla örnek bir çalışma yürütüyoruz.

İl bazında başarılı çalışmalar yürütüyoruz. İl Pandemi Kurulu'nda önemli kararlar alıyoruz. İlaçlama ve hijyen çalışmalarına ara vermeden bir seviye daha yukarı çıkararak devam edeceğiz. Salgının önüne geçtik ama sıfırlamak adına çalışmaları yürütmek zorundayız."

Oturumda, alt yapı çalışmaları kapsamında ek 40 milyon liralık kredi kullanılması yetkisi Belediye Başkanı Recep Gürkan'a verilmesi oylandı, kabul edildi.

Alt yapı çalışmalarının hızlı gittiğini ifade eden Selçuk Çakır, kazılan yerlerin hızlı kapatılmaması eleştirilerinin olduğunu bunun nedenin malzemelerin sıkışmasının beklenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Çakır, verilen rahatsızlıklardan ötürü Edirneliler'den özür diledi.

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Edirne Umumi Servis Araçları Odası'nın talebi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma yaptığını belirten Çakır, "Oda tarafından yüzde 20'lik bir artış önerilmiş. Komisyonumuz ÜFE ve TÜFE ortalamalarını alarak yüzde 9.40'lık bir artış öngörmüştür." dedi.

Toplantıda, hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve şehir içinde kalan ahırların kent dışına taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan plan teklifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Çakır, alınan kararın şap hastalığından ari olan Edirne'de hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA