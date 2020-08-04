Edirne Belediye Başkan Vekili Çakır: "Salgınla mücadele örnek bir başarı gösteriyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne Belediye Başkan Vekili Çakır: "Salgınla mücadele örnek bir başarı gösteriyoruz"

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Edirne'de başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, ilaçlama ve hijyen çalışmalarının artarak süreceğini ifade etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Çakır:
04.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:19

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Edirne'de başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, ilaçlama ve hijyen çalışmalarının artarak süreceğini ifade etti.

Edirne Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 8 gündem 2 gündem dışı olmak üzere 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Çakır, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Edirne'nin salgınla mücadelede örnek bir başarı gösterdiğini söyledi.

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin koordineli bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Benim görüşüme göre henüz birinci dalga bitmedi. Dünya genelinde vaka sayıları her gün rekor kırarak artıyor. Çin'den tüm dünyaya yayılan virüs büyüyerek ilerliyor. Edirne'de, Valimizin başkanlığında alınan kararlarla örnek bir çalışma yürütüyoruz.

İl bazında başarılı çalışmalar yürütüyoruz. İl Pandemi Kurulu'nda önemli kararlar alıyoruz. İlaçlama ve hijyen çalışmalarına ara vermeden bir seviye daha yukarı çıkararak devam edeceğiz. Salgının önüne geçtik ama sıfırlamak adına çalışmaları yürütmek zorundayız."

Oturumda, alt yapı çalışmaları kapsamında ek 40 milyon liralık kredi kullanılması yetkisi Belediye Başkanı Recep Gürkan'a verilmesi oylandı, kabul edildi.

Alt yapı çalışmalarının hızlı gittiğini ifade eden Selçuk Çakır, kazılan yerlerin hızlı kapatılmaması eleştirilerinin olduğunu bunun nedenin malzemelerin sıkışmasının beklenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Çakır, verilen rahatsızlıklardan ötürü Edirneliler'den özür diledi.

-Personel ve servis ücretlerinde yapılacak zam oranı belirlendi

Edirne Umumi Servis Araçları Odası'nın talebi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma yaptığını belirten Çakır, "Oda tarafından yüzde 20'lik bir artış önerilmiş. Komisyonumuz ÜFE ve TÜFE ortalamalarını alarak yüzde 9.40'lık bir artış öngörmüştür." dedi.

Toplantıda, hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve şehir içinde kalan ahırların kent dışına taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan plan teklifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Çakır, alınan kararın şap hastalığından ari olan Edirne'de hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Ekonomi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Malatya'daki korkutan deprem anı kameralara böyle yansıdı
Malatya'daki korkutan deprem anı kameralara böyle yansıdı
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Coşkun Sabah Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Beto Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza Karar Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Edirne Belediye Başkan Vekili Çakır: "Salgınla mücadele örnek bir başarı gösteriyoruz" - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 17:03:05. #1.15#
title