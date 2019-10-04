Edirne belediye bandosu'ndan hayvan barınağında konser

04.10.2019 13:41

EDİRNE'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrenciler, ziyaret ettikleri Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki hayvanları Belediye Bandosu'nun çaldığı şarkılar eşliğinde besledi.

Edirne Belediyesi Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Barınağı'nda ana, ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenledi. Öğrenciler, barınaktaki hayvanları ziyaret edip, mama verirken Edirne Belediye Bandosu da 'Arkadaşım Eşek', 'Ali Babanın Çiftliği' şarkılarının da aralarında bulunduğu eserleri seslendirdi. Çalınan şarkılara eşlik eden minik öğrenciler danslar edip, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları mamaları sokak hayvanlarını besleyen öğrencilerin bazılarının yüzlerini sevdikleri hayvanların resimlerini çizdikleri görüldü. Öğrenciler, ellerinde, 'Hayvanları koruyalım', 'Cana can kat' yazılı dövizler taşıdı. Ailesinin verdiği harçlıkları biriktirip kedi ve köpek maması alan 7'nci sınıf öğrencisi Ceren Dökmen, "Ben hayvanları çok seviyorum ama onlara kötü davrananlarında cezalandırılmasını istiyorum. Babam ve annemim verdiği harçlıklarla bugün hayvan dostlarımıza ben ve arkadaşlarım mama aldık" dedi. Öğrencilerden Ali Deniz ise "Hayvanları korumalıyız. Köpekleri seviyorum. Bütün hayvanları korumalıyız" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bugün Dünya Hayvanları Koruma günü. Biz de bu bağlamda il genelinde bir organizasyon düzenledik. İlimizdeki tüm ilkokul, anaokulu, ortaokul ve okul öncesi öğrencilerimiz, hayvan barınağımızı ve buradaki sokak canlarımızı ziyaret ediyorlar. Çocuklarımızın kimisi elinde küçük bir mama getiriyor, kimisi pankart getiriyor, kimisi sevgisini kimisi de yüreğini getiriyor" dedi.

Kaynak: DHA