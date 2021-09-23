EDİRNE BELEDİYE BANDOSU'NDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Bandosu, 1950 yılında kuruldu. Belediye Bandosu, besteci ve müzisyen Mehmet Emin Yalgın tarafından, temel, tahta, bakır, üflemeli ve vurmalı sazlardan oluşan, 11 kişilik müzisyen kadrosu ile birlikte Edirne Belediyesi'nin bünyesinde hizmet vermeye başladı. 1955 yılında bandoya Edirne'de yaşayan 17 yaşındaki Mişel Ovadya da trompet sanatçısı olarak dahil oldu. Mişel Ovadya, "trompeti büyülü çalan sanatçı" olarak anılıyordu. 10 yılı aşkın Edirne Belediye Bandosu'nda yer aldı.

Günümüzde İstanbul Büyükada'da yaşayan 83 yaşındaki Mişel Ovadya, torunları ve çocukları ile Edirne'ye geldi. Mişel Ovadya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın davetini kırmayarak, Edirne Belediyesi'ne geldi. Mişel Ovadya, Başkanlık makamında Belediye Başkanı Recep Gürkan ile sohbet etti ve o günlerdeki anılarını aktardı. Edirne Belediye Bandosu da o esnada O'na sürpriz yapmak için belediye binası önünde yerini aldı.

Başkan Gürkan, ziyaret sonrası Mişel Ovadya'ya Belediye Bandosu'nun kıyafetlerini giydirerek, belediye bahçesine inmesine yardımcı oldu. Bina çıkışında Edirne Belediye Bandosu'nu karşısında gören Mişel Ovadya, duygu dolu onlar yaşadı, belediye bandosuna özlediği şarkıları, marşları çaldırdı, onlara eşlik etti.

Mişel Ovadya'nın Edirne kökenli ve uzun yıllar bu kentte yaşayan Yahudi toplumundan bir hemşehrisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yıllar sonra kadim dostumuz Mişel Ovadya'yı belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Onun sıcacık kalbi, samimi sohbeti bizi derinden etkiledi. İyi ki geldi Mişel Ovadya. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

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