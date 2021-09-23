EDİRNE BELEDİYE BANDOSU'NDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EDİRNE BELEDİYE BANDOSU'NDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Habermetre - Haberler | Toplum
EDİRNE BELEDİYE BANDOSU'NDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Edirne Belediye Bandosu, 1950 yılında kuruldu.

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Bandosu, 1950 yılında kuruldu. Belediye Bandosu, besteci ve müzisyen Mehmet Emin Yalgın tarafından, temel, tahta, bakır, üflemeli ve vurmalı sazlardan oluşan, 11 kişilik müzisyen kadrosu ile birlikte Edirne Belediyesi'nin bünyesinde hizmet vermeye başladı. 1955 yılında bandoya Edirne'de yaşayan 17 yaşındaki Mişel Ovadya da trompet sanatçısı olarak dahil oldu. Mişel Ovadya, "trompeti büyülü çalan sanatçı" olarak anılıyordu. 10 yılı aşkın Edirne Belediye Bandosu'nda yer aldı.

Günümüzde İstanbul Büyükada'da yaşayan 83 yaşındaki Mişel Ovadya, torunları ve çocukları ile Edirne'ye geldi. Mişel Ovadya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın davetini kırmayarak, Edirne Belediyesi'ne geldi. Mişel Ovadya, Başkanlık makamında Belediye Başkanı Recep Gürkan ile sohbet etti ve o günlerdeki anılarını aktardı. Edirne Belediye Bandosu da o esnada O'na sürpriz yapmak için belediye binası önünde yerini aldı.

Başkan Gürkan, ziyaret sonrası Mişel Ovadya'ya Belediye Bandosu'nun kıyafetlerini giydirerek, belediye bahçesine inmesine yardımcı oldu. Bina çıkışında Edirne Belediye Bandosu'nu karşısında gören Mişel Ovadya, duygu dolu onlar yaşadı, belediye bandosuna özlediği şarkıları, marşları çaldırdı, onlara eşlik etti.

Mişel Ovadya'nın Edirne kökenli ve uzun yıllar bu kentte yaşayan Yahudi toplumundan bir hemşehrisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yıllar sonra kadim dostumuz Mişel Ovadya'yı belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Onun sıcacık kalbi, samimi sohbeti bizi derinden etkiledi. İyi ki geldi Mişel Ovadya. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hulusi Akar Murat Kurum
Magazin Yiğit Marcus Aral İrem Derici İbrahim Tatlıses Gülben Ergen
Spor Hamit Altıntop Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Ali İhsan Su Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EDİRNE BELEDİYE BANDOSU'NDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:01:52. #1.11#