Edirne Barosundan "e-Duruşma uygulaması, zaman ve maliyet açısından yararlı olacak" değerlendirmesi
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Edirne Barosundan "e-Duruşma uygulaması, zaman ve maliyet açısından yararlı olacak" değerlendirmesi

Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, e-Duruşma uygulaması ile zaman, emek, yol ve maliyet kapsamında da yararlı olabileceğini düşündükleri bir sisteme yakın zamanda geçileceğini belirtti.

Edirne Barosundan
17.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:54

Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, e-Duruşma uygulaması ile zaman, emek, yol ve maliyet kapsamında da yararlı olabileceğini düşündükleri bir sisteme yakın zamanda geçileceğini belirtti.

Pınar, Edirne Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun katılımıyla Sincan Batı Adliyesi'nde düzenlenen e-Duruşma uygulaması test programına katılan 3 baro başkanından biri olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Hukuk davalarında tarafların da rızası alınarak e-Duruşma sisteminin yakın bir zamanda faaliyete geçeceğini belirten Pınar, "Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 149'uncu maddesinde duruşmalara ses ve görüntü nakliyle, tarafların rızası olmak kaydıyla katılma maddesi var. Bu konu teknik altyapısı olmayan bir maddeydi ve bunun için Bakanlık tarafından çalışılıyordu. Özellikle küresel olarak sadece ülkemizi değil dünyayı ilgilendiren pandemi sürecinde aslında teknolojinin ve bilişimin ne kadar önemli olduğunu fark ettik." dedi.

Pınar, teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmelerden hukuk dünyasının etkilenmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Çalışmaların hızlandığı bir ortamda e-Duruşma uygulamasının hayata geçeceğini dile getiren Pınar, şunları kaydetti:

"Avukatların bulunduğu yerden gerek laptopu ile gerek tableti, gerekse cep telefonu ile hakimin gönderdiği UYAP Avukat Portal'dan duruşmaya katılma talebini kabul etmesiyle, tarafların da rızası olmak kaydıyla katılabileceği bir sistem. e-Duruşma ile zaman emek, yol ve maliyet kapsamında da yararlı olabileceğini düşündüğümüz bir sisteme yakın zamanda geçilecek. Bugün bu sistemin ilk test çalışmasını yaptık. Adalet Bakanımızın tensipleriyle bu test yayınında Edirne Barosu da yer aldı. Bundan dolayı barom adına gurur duyuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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