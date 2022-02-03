Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Baro Başkanlığı Mülteci Hakları Komisyonu, İpsala ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilmelerinin ardından soğuktan donarak hayatını kaybeden 19 göçmen için yakınlarına ulaşıp, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını açıkladı. Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, Avrupa'nın ortasında yaşanan drama sessiz kalındığını belirterek, "Dünyanın her tarafında insanlar, hiçbir şey olmamış gibi gözlerini kapayarak, kulaklarını tıkayarak yaşıyorlar. Bütün insani duygularınız bir kenara atılmış" dedi.

İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si, donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, dün geceden beri 7 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaşırken, donarak ölen göçmen sayısı da 19'a yükseldi. Göçmenlerin hayatını kaybetmesinin ardından Edirne Barosu da harekete geçti. Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya, olaya karşı Avrupa'da ve dünyadaki diğer ülkelerin sessiz kaldığını belirterek, eleştirdi. Olayın 'kötü muamele' olarak değil 'işkence' olarak adlandırılması gerektiğini belirten Sivrikaya, "22 insan kış ortasında ülkenin sınırını çizen nehrin üzerine atılmak suretiyle üzerlerindeki kıyafetler, ayaklarındaki botlar alınıyor. Bu kötü muamele falan değil, bu açıkça işkence. İşkenceye maruz bırakılmak suretiyle ölüme terk ediliyor. Şu anda da ıstırabını çekiyorum, bu insanların ben isimlerini dahi bilmiyorum. Bunları şu bilmemek dahi çok acı. Bizi yeterince ıztıraba sevk ediyor" dedi.

Edirne Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Anıl Yaşagör de 2020 yılından beri geri itilen mültecilerle ilgili AİHM'e çok sayıda başvuruları olduğunu fakat hiçbirinin çözüme kavuşmadığını belirtti. Son olayla ilgili de başvurularının olacağını kaydeden Yaşagör, "Son olayda şu an için vefat edenlerin yakınlarını tespit etmeye çalışacağız. Hayatta olduğunu düşündüğümüz 10 kişiye ulaşabilirsek onlar için başvurular tabii ki yapılacak. Vefat edenler için başvuru ancak yakınlarına ulaşılabilirse yapılabiliyor. Onlara ulaşabilirsek başvuru yapılabilecek" diye konuştu.