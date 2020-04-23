EDİRNE Balkan Senfoni Orkestrası'nın 40 müzisyeni evlerinden İstiklal Marşı'nı seslendirdi Balkan Senfoni Orkestrası'nın 40 müzisyeni evlerinden İstiklal Marşı'nı seslendirdiTRAKYA Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, TBMM'nin 100'üncü yılı için evlerinden İstiklal Marşı'nı çaldı.

Balkan Senfoni Orkestrası'nın 40 müzisyeni evlerinden İstiklal Marşı'nı seslendirdi

TRAKYA Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, TBMM'nin 100'üncü yılı için evlerinden İstiklal Marşı'nı çaldı. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip büyük ilgi gördü.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in yönetiminde devlet konservatuvarı öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan 40 müzisyen evlerinden online bağlanarak enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. TBMM'nin 100'üncü yılı için hazırlanan klip üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılırken büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, anlamlı bir video hazırladıklarını belirterek, "23 Nisan Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Edirne ve Trakya Üniversitesi'nden sevgiler, selamlar" dedi.

Kaynak: DHA