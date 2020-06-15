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EDİRNE Bahis amaçlı dövüştürülen horozlar hayata tutundu, onlarca yavru oldu

Bahis amaçlı dövüştürülen horozlar hayata tutundu, onlarca yavru olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bahis amaçlı dövüştürüldüğü belirlenen 16 horoz, bakımı ve tedavisi için bırakıldığı yediemin barınağında hayata tutundu.

15.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:08

Bahis amaçlı dövüştürülen horozlar hayata tutundu, onlarca yavru oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bahis amaçlı dövüştürüldüğü belirlenen 16 horoz, bakımı ve tedavisi için bırakıldığı yediemin barınağında hayata tutundu. Her gün düzenli olarak yemleri verilen ve bakımları yapılan horozlar ile üremeleri için bir araya getirildikleri tavuklardan ise onlarca yavru dünyaya geldi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında Yenimescit Mahallesi Koru Sokak'taki kahveye, bahis amaçlı horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine baskın düzenledi. Ekipler, içeride oluşturulan alanda horozların, bahis amaçlı dövüştürüldüğünü belirledi. Özel hazırlanan dolapta ise 16 horoz bulundu. İşletme sahibi Y.D. ve horoz dövüştürdüğü belirlenen 7 kişi, emniyete götürüldü. El koyulan ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde yaralar olduğu belirlenen horozlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne götürülerek tedaviye alındı.

HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE 76 BİN LİRA PARA CEZASI

Y.D. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, horoz dövüştüren 7 kişi hakkında ise 'hayvanlara kötü muamele' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Edirne DKMP Şube Müdürlüğü'nce 7 horoz sahibine, horoz başı 4 bin 776 lira olmak üzere toplam 76 bin 416 lira idari para cezası kesildi. Edirne DKMP Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi edilen ve dövüşün yaralarının izlerinin hala bulunduğu görülen 16 horoz, yediemine teslim edildi. Yetkililer, koruma altında tutulan horozların, ilerleyen günlerde mahkeme kararıyla ne olacağına karar verileceğini söyledi. Yediemin barınağında bir süredir bakımları yapılan ve beslenen horozlar ile bir araya getirildikleri tavuklardan onlarca yavru doğdu. Yavruların bakımları, özel bir bölmede titizlikle devam ediyor.

'KARANLIKTA BÜYÜTÜP VAHŞİCE BESLENİYORLAR'

Edirneli veteriner Kemal Çokal, horozları dövüş için hazırlayanların özel hormon geliştiren yemler verdiklerini söyledi. Çokal, "Daha fazla güçlü kas kütlesi olsun, diye uğraşıyorlar. Bu kişilerin hayvan sevgisi hiç yoktur. Bunu bir kumar aracı olarak düşünüyorlar. Horozun büyüklüğü küçüklüğü gibi çaplarına göre bahisler belirleniyor. Kağıtla pulla oynan oyun gibi bu hayvanlar ile oynuyorlar. Bu hayvanlar özel seçilerek vahşice besleniyorlar. Karanlık yerlerde büyütüp, diğer hayvanlarla sosyalleşmelerine izin vermiyorlar. Genelde ağır yaralanan horozlar tedavi edilmiyor, telef oluyorlar. Bunları yetiştiren kişiler sürekli birbirlerine kışkırtıyorlar. Ring gibi ortam hazırlayıp bu alana saldıklarında birbirlerine üstünlük mücadelesi yapıyorlar aslında" diye konuştu.

'HAYVAN HAKLARINDAKİ CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'

Hayvan haklarıyla ilgili cezaların hiçbirinin caydırıcı olmadığını savunan Çokal, "Hayvana verilen cezaların insana verilen cezalar gibi aslında kesilmesi gerekir. Sürekli televizyonlar ve internetten izliyoruz hayvanlara her türlü işkence var ama cezalar çok düşük. Caydırıcı olmadığı için bana göre bunun önüne geçilmez. Aynı zamanda kumar aracı olduğu için bu horozlar iyi paralar da kazanıldığı için cazip geliyor. Bu işi yapanlarda bu cezaları kazançlarına göre az buldukları için dövüştürmeye devam ediyorlar" dedi.

'40 BİN LİRAYA SATILAN HOROZLAR VAR'

Her horozun dövüşçü olamadığını ve horoz dövüştüren kişilerin yavruyken bu horozları çok yüksek para ödeyerek satın aldıklarını kaydeden Çokal, "Bazı cinsler daha agresif oluyor. Etrafta kendinden başka horoz istemeyen horozlar seçiliyor genelde. Bu horozların yavrularında ayrı bir piyasası var. Tam emin değilim ama duyduğuma göre 30-40 bin liraya satılan horozlar var. Türkiye'de dövüştürülen horozların çoğu yerli. Denizli'nin horozları da kullanılıyor. Biz burada Denizli horozunu kötülemiyoruz ırk olarak ama agresif alfa olan horozları seçiyorlar genelde. Denizli horozu güçlü. Hangisi daha aktifse o horozu seçiyorlar, dövüş için. Cezaların daha fazla artırılmasını ve bu dövüşlerin önüne geçilmesini istiyorum" diye konuştu.

'ZİHNİYET BOZUKLUĞUNUN ESERİ'

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı, horozların kafeste dövüştürülmesini vahşet, dövüştüren kişileri de cani olarak tanımladı. Islattı, "Biz hayvanın hangi türü olursa olsun, hayvana şiddete karşıyız. Yani kedi, köpek, horoz ya da diğer yakalanan hayvanlar gibi. Öncelikle tamamen bir vahşet olduğunu düşünüyorum. Hayvanlarda şöyle bir durum var; doğası gereği zaten hayvanlar birleriyle güç yarışına girebiliyorlar, biri diğerinden üstün çıkıyor ve yenilen hayvan geri çekilebiliyor. Ama bu tarz dövüş olaylarında siz hayvanları alıyorsunuz bir kafes gibi ortamda ve güçsüz olanın kaçmasına dahi müsaade etmiyorsunuz. Yani tamamen bu zihniyet bozukluğunun eseri olduğunu düşünüyorum ben bu durumun. Bütün hayvan severler adına söylüyorum biz bu horozların dövüştürülmesine karşıyız. Bu durum vahşettir, katliama gidebilecek bir durumdur, caniliktir" dedi.

'CEZALAR ARTIRILMALI'

Horozları dövüştürenlere verilen cezaları az bulduğunu söyleyen Islattı, "Horozları dövüştürenlere yeterince para cezası verilmiyor. Aslında 2 farklı şekilde ceza alınıyor, biri 5199 muhalefetten ceza almışlarıdır, ikincisi ise zaten kumara girdiği için ceza almışlardır. Alınan büyük ceza kumar olduğu için. 5199'dan aldıkları ceza çok cüzi bir ceza. Yani caydırıcı hiçbir özelliği yok. Yani şu durumda kumar olmasa, para kazanmıyor olsalar bu işlerden alacakları ceza yani bir hayvanın 2 günlük yem parası bile etmeyecek, 250-300 lira gibi ceza. Bu cezaların caydırıcı şekilde artırılması gerekiyor" diye konuştu.

EDİRNE Bahis amaçlı dövüştürülen horozlar hayata tutundu, onlarca yavru oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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