Edirne ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
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Edirne ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasındaEDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen H.C.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

06.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:28
Edirne ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

EDİRNE'nin ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen H.C.K., tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kapısı açık olan apartmana giren H.C.K., dairenin kapısındaki bir çift ayakkabıyı alıp, montunun içine saklayarak, hızla apartmandan çıktı. H.C.K.'nin ayakkabıları çalma anı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ayakkabıların sahibinin ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, H.C.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Edirne ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında
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