EDİRNE Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor
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EDİRNE Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor

Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyorTÜRKİYE'nin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm hudut kapılarını Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İspanya, Danimarka, Norveç ve İsveç ülkelerine bu sabah saat 08.

14.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:43
EDİRNE Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor

Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor

TÜRKİYE'nin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm hudut kapılarını Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İspanya, Danimarka, Norveç ve İsveç ülkelerine bu sabah saat 08.00'de kapatma kararının ardından, Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule'de bu sabah itibariyle genelgeye uyularak 9 ülkeden gelen yolcular, geri çevrildi. Bu ülkelerden gelen yolcular sınır kapılarından alınmazken, diğer ülkelerden gelen yolcular termal kameralar ve gerekli sağlık taramaların ardından ülkeye girişleri yapılıyor.

Dünyaya hızla yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İspanya, Danimarka, Norveç ve İsveç'ten gelenlere kara hudut sınır kapılarını da bugün saat 08.00'den itibaren kapattı. Kararın ardından Edirne'den Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında bu ülkelerden gelen yolculara geçici olarak seyahatler durduruldu. Bu ülkelerden gelen yolcular sınır kapılarından alınmazken, diğer ülkelerden gelen yolcular termal kameralar ve gerekli sağlık taramaları yapılarak ülkeye girişlerine izin veriliyor.

AVRUPA'DAN GELENLER GİREMİYOR

Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule'de bu sabah itibariyle genelgeye uyularak 9 ülkeden gelen yolcular, Türkiye'ye giriş yapamadı. Bu ülkelerden gelen Türk vatandaşları ise gittikleri adreslerde alınan kayıtlarla 14 gün gözlem altında tutuluyor. Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç'ten yolcular, ülkeye girdikleri kapılara göre Yunanistan ve Bulgaristan'a gönderilirken, bu ülke vatandaşlarının ülkeden çıkışlarında ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapanlar için daha önceki uygulamalara da devam ediliyor. Ülkeye giriş yapanlar termal kameralarından geçerken, TIR sürücüleri tek tek ateşleri ölçülerek ülkeye girişlerine izin veriliyor.

EDİRNE Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor

Kaynak: DHA

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EDİRNE Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor

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