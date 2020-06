EDİRNE At sırtında trafiğe çıktı At sırtında trafiğe çıktıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir kişinin at sırtında trafiğe çıkarak, araçların arasında ilerlemesi görenleri şaşırttı.

At sırtında trafiğe çıktı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir kişinin at sırtında trafiğe çıkarak, araçların arasında ilerlemesi görenleri şaşırttı. Keşan'da trafiğin yoğun olduğu Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Anafartalar Caddesi üzerinde bir kişinin at sırtında gezdiğini görenler, şaşkınlık yaşadı. Çevredekilerden bazıları atla dolaşan kişiyi cep telefonlarıyla görüntüledi. At üstünde araç trafiğine aldırış etmeden ilerleyen kişi, daha sonra ara sokaklara girere gözden kayboldu. Kaynak: DHA