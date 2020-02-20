: Edirne akşener trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin

20.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:27

Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin spordan elini çekmesi gerektiğinin altını çizerek, Trabzonspor'la ilgili söylediklerinin çarpıtılıp sulandırılmaya çalışıldığını söyledi. Hangi takım olursa olsun siyasetçilerin spora karışmaması gerektiğini belirten Akşener, "Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün ilçelerini gezdiği Edirne'de bugün kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Balıkpazarı ve Çilingirler Caddesi'ndeki esnafı gezip sorunlarını dinleyen Akşener'e, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından parti binasına geçerek basın açıklaması yaptı. Akşener'e, Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine, söylediklerinin çarpıtıldığını söyledi. Siyasetçilerin, spora olumu ya da olumsuz karışmamaları gerektiğini belirten Akşener, "Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman aslında ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin olumlu ya da olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Futbolu ya da sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim. Bu genel ilke herkes için geçerli" dedi.

'TRABZONSPOR'UN HAKLI MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEYİN'

Trabzonspor'un mücadelesinin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Yıllardır mücadele eden fırtına gibi bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu takımın kendi gayretiyle kazandığı itibarın, sonucun üzerine gölge düşürmeyin dedim. Dolayısıyla Trabzonspor'da Trabzonlular da benim bu dediğimi çok iyi anladı. Benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi, ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin, bari orada insanlar rahatlasın. Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin. Dediğim bu" diye konuştu.

'ÜRETİM VE İSTİHDAM ESASLI EKONOMİK MODEL ORTAYA KONULMALI'

Tarım konusunda da üreticinin zor durumda olduğunu söyleyen Akşener, "Çok ciddi bir üretim esaslı, istihdam odaklı, tarımında da, sanayisinde de, esnafında da bir ekonomik bir model ortaya konması lazım" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARI NEYİ ÖNGÖRÜYORSA ONUN YANINDA DURURUZ'

İdlib'e yapılması gündemde olan operasyonla ilgili de konuşan Akşener, "İdlib konusu meclise gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biz o darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk çünkü yurt dışında askerimiz var. Yani o çocukların moralini bozmayı, onları yöneten komutanların moralini bozmayı doğru bulmadığımız için yani bizim bakış açımız Türkiye'nin çıkarıdır. Bizim hiçbir resmi bilgimiz yok. Basından öğrendiğimiz gibi. Temel bir ilkemiz vardır; Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz" dedi.

Akşener, daha sonra programının bir sonraki durağı Kırklareli'ne geçti.

Kaynak: DHA

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