Edirne AFAD milli işletim sistemi Pardus'a geçti Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Altındal, kurum bilgisayarlarında milli işletim sistemi Pardus'a geçildiğini bildirdi.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Altındal, kurum bilgisayarlarında milli işletim sistemi Pardus'a geçildiğini bildirdi.

Altındal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet kurumlarınca kullanılmasını tavsiye ettiği yerli ve milli işletim sistemine geçtiklerini belirtti.

Kurum olarak yerli yazılımları tercih ettiklerini aktaran Altındal, "AFAD olarak Pardus'u önemsiyoruz. Kurumumuzda kullandığımız her yazılımın milli ve yerli olmasına önem veriyoruz. Pardus ile uyumlu bir şekilde çalışacağına inandığımız yazılımları kullanıyoruz. Herhangi bir yazılım alırken buna dikkat ediyoruz."

AFAD'ın Pardus işletim sistemine geçiş süreci Edirne'de tamamlanmasının ardından Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ile devam edeceği de kaydedildi.

Kaynak: AA