Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal: "Müdahale aşamasında dünyada ilk üçteyiz"

07.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:12

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, göreve atanması dolayısıyla, kentteki AFAD gönüllüleri ve basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Altındal, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, AFAD olarak insani yardım ve acil müdahalelerde başarılı olduklarını söyledi.

AFAD'ın sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı noktalarındaki olaylara müdahale ettiğini dile getiren Altındal, şunları kaydetti:

"Biz müdahale aşamasında dünyada ilk üçteyiz diyebilirim. 2012 yılında daha kurumumuz 3 yaşında iken meydana gelen Van depremine hiçbir yardım almadan kendi imkanlarımızla baş edebildik. Bir yıl içinde 18 bin afet konutunu tamamlayıp teslim ettik, bu, geldiğimiz noktayı gösteriyor. 2013-2014 ve 2015 yıllarında üst üste üç yıl dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduk. 2017 yılında 6 milyar 300 milyon dolarla dünyanın en çok yardım yapan ikinci ülkesi olduk."

AFAD olarak Edirne'de arama kurtarma eğitimlerine ağırılık verdiklerini belirten Altındal, bu kapsamda 20 bin kişiye ulaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA