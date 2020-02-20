Edirne açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.
20.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:46
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botu, Boztepe Burnu açıklarında hareketlilik tespit etti.
Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA