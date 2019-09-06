Edirne açıklarında 66 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde denizde 66 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde denizde 66 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ve mobil radarı, Enez açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botlarda, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan İran ve Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 66 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.