Edirne Açık Hava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor

Osmanlı mimarisinin köprü, cami, külliye, kervansaray gibi eşsiz örneklerini bünyesinde barındıran Edirne, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ufkunu açıyor.



Açılışı Mimarlık Fakültesinde yapılan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğinde 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Kültür Mirası" konulu workshop çalışmasına tüm Türkiye'de 100'ün üzerinde mimarlık fakültesi öğrencisi başvururken bunlardan sadece 40'ı kabul edildi. Eğitimde öğrenciler yarım gün teorik, yarım gün uygulamalı olarak Edirne'nin tarihini tanıma imkanı bulacak.



TÜ Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sennur Akansel, Kültür Mirası çalıştayına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin bünyesinde barındırdığı mimari eserlerin eşsizliğinden dolayı Edirne'yi yaşayarak öğrenebileceklerini, Edirne'nin tarihi kültürel mirası bakımından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu, mimarlık okuyanlar için bu kültürel zenginliklerin artı değer olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Aksel çalıştay sonunda atölyelerden çıkacak ürünlerin kentin turizm anlamındaki tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.



Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen workshopun tüm masrafları Edirne Valiliği tarafından karşılanırken öğrenciler alanında uzman hocalardan bilgi alacak. - EDİRNE