Edirne, açan rengarenk lalelerle güzelliğini taçlandırdı
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Edirne, açan rengarenk lalelerle güzelliğini taçlandırdı

Edirne, açan rengarenk lalelerle güzelliğini taçlandırdı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne, baharda açan lalelerle güzelliğine güzellik katıyor.

Edirne, baharda açan lalelerle güzelliğine güzellik katıyor.

Belediyenin ektiği kırmızı, beyaz, sarı laleler, kentin tarihi ve kültürel dokusuyla birleşince eşsiz manzaralar sunuyor.

Baharın müjdecilerinden laleler, kısa ömürlü de olsa doğanın yeniden uyanışının sembolü olarak bahar sevincini artırıyor.

Tarihi yapılar başta olmak üzere kenti süsleyen laleler, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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