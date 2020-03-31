EDİRNE Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› EDİRNE Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar - Haberler
Koronavirüs, Edirne, Güncel

EDİRNE Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar

Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlarEDİRNE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halkın 'evde kal' çağrılarına uymasıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekipleri ile hayvan dostu dernekler, 'nöbetleşe besleme' etkinliğini başlattı.

31.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:18
EDİRNE Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar

Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar

EDİRNE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halkın 'evde kal' çağrılarına uymasıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekipleri ile hayvan dostu dernekler, 'nöbetleşe besleme' etkinliğini başlattı. Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Şehrin başka yerlerinde besleme yapan hayvan severlerimiz vardı, biz onlarla birlikte bir proje yaptık ve günleri paylaştık. Onlar da şu an Edirne Belediyesi ile birlikte şehrin diğer yerlerinde bizimle birlikte besleme yapıyorlar" dedi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrılarına uyanlar sokağa çıkmayınca ve birçok iş yeri de kapanınca sokak hayvanları, yiyecek bulamamaya başladı. Bunun üzerine hayvanseverlerin çağrılarıyla harekete geçilerek birçok ilde sokak hayvanları için çalışma başlatıldı. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin devam ettiği Edirne'de de belediye ve hayvan dostu dernekler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Edirne Belediyesi'nce yemek artıklarının alındığı fabrikaların faaliyetlerine ara vermesiyle kuru ve yaş mama desteği artırılırken, oluşturulan çizelgeyle sokaktaki hayvanlar, derneklerle birlikte nöbetleşe beslenmeye başlandı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAŞ VE KURU MAMA

Edirne'de eski çöplük alanında bulunan sokak hayvanları için belediye tarafından düzenli olarak yaş ve kuru mama takviyesinde bulunuldu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kapanan iş yerleriyle yemek tedarikinin de azaldığını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin, fabrikaların işlerini durdurması, yemekhanelerin azalmasına neden oldu. Biz de hemen bunu fark ettikten sonra kuru ve yaş mama aldık. Şu anda en büyük yemek tedarikçimiz Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi. Oradan kalan yemekleri alarak da buradaki canlara takviye yapıyoruz. Bunları da her gün sosyal medyadan yayınlıyoruz ki hayvan severlerimiz tedirgin olmasın diye" dedi.

'SOKAK CANLARIMIZA DA BAKIYORUZ'

Kentin çeşitli bölgelerinde yaşayan sokak hayvanlarının da aç kalmaması için hayvansever derneklerle proje başlattıklarını anlatan Tanrıkulu, "Şehrin başka yerlerinde besleme yapan hayvan severlerimiz vardı, biz onlarla birlikte bir proje yaptık ve günleri paylaştık. Onlar da şu an Edirne Belediyesi ile birlikte şehrin diğer yerlerinde bizimle birlikte besleme yapıyorlar. Buradan tekrar Edirne halkına çağrıda bulunuyorum. Lütfen evde kalsınlar, sokak canlarımıza da bakıyoruz, onları hiç merak etmesinler. Biz onlara bakıyoruz. Yeter ki herkes evinde kalsın, ihtiyacı olmadığı sürece lütfen dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.

'YEMEK ARTIKLARIMIZI SOKAK HAYVANLARINA VEREBİLİRİZ'

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı ise özellikle kent sokaklarında yaşayan hayvanların, yemek tedarik edilen iş yerlerinin kapanmasıyla yiyecek sıkıntısı çektiğini ve bu nedenle besleme etkinliklerini sıklaştırdıklarını kaydetti. Islattı, "Virüsten dolayı herkes evine kapandı, bunda çok haklılar ama bunun bir de hayvanlarla alakalı boyutu var ve bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Herkes evinin önüne mama bırakmaya çalışıyor ama birçok lokantadan, farklı işletmelerden çıkan yemeklerden beslenen hayvanlar şu anda açlıkla burun buruna gelmiş durumda. Onlar için açlık ciddi boyutlara ulaştı, diyebiliriz şu anda. Bu nedenle hayvan severlerin eskiye nazaran biraz daha titiz olması gerekiyor. Dışarı çıkmayalım ama en azından çöpe atacağımız yemeği bir kaba koyarak, yanına da bir su koyarak çöpün yanına bırakalım. Bu bizler için çok külfet olacak bir iş değil" dedi.

'EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANARAK HAREKET EDİYORUZ'

Hayvanseverler olarak en kötü senaryoya kendilerini hazırlayarak hareket ettiklerini belirten Islattı, "Biz en azından Edirne halkı olarak en kötü senaryoya kendimizi hazırlayarak hareket ediyoruz ve hayvanlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Biz birlikte başaracağız ve bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Edirne'de yaşayan hayvansever Buse Çınar ise elinden geldiğince evinin etrafındaki hayvanları beslemeye çalıştığını belirterek, "Ben kedi besliyorum evde. Dışarı çıktığımda sokaktaki canlara onun mamasından veriyorum. Bazen ekstra mama alıp evimin önüne koyuyorum. Araçla geçerken gördüğümde, kedi ve köpek olsun onları besliyorum. Elimden geldiğince onları ihmal etmemeye çalışıyorum" dedi.

EDİRNE Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı Haberler
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Ezgi Mola Dilek Yaman Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ali Koç Tamer Tuna Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: EDİRNE Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:42:01. #1.14#
title