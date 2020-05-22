EDİRNE '65 YAŞ' KISITLAMASINDAKİ FİRDEVS GÜLER, EVİNİ ÇİÇEK BAHÇESİNE ÇEVİRDİ
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EDİRNE '65 YAŞ' KISITLAMASINDAKİ FİRDEVS GÜLER, EVİNİ ÇİÇEK BAHÇESİNE ÇEVİRDİ

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' sınırı nedeniyle evinde kalan Firdevs Güler (66), 2 katlı müstakil evini çiçek bahçesine çevirip, bahçesinde sebze de yetiştirdi.

22.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:48

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' sınırı nedeniyle evinde kalan Firdevs Güler (66), 2 katlı müstakil evini çiçek bahçesine çevirip, bahçesinde sebze de yetiştirdi.

Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi Can Sokak'taki 2 katlı müstakil evde yaşayan Firdevs Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' sınırı nedeniyle günlerdir evinde kalıyor. Eşini kaybeden ve çocukları da evlenip kendi hayatlarını kuran Güler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kaldığı süreyi saksılara ektiği çiçekleriyle ilgilenerek geçiriyor. Saksılara ektiği 600 çiçeği, evinin balkonu, bahçesi ve çevresine yerleştiren Güler, çiçeklerle tek tek ilgileniyor.

'SEVEREK BAKTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Firdevs Güler, çocukluğundan bu yana çiçeklere karşı özel bir ilgisi olduğunu belirterek, "Kendime bir uğraş buldum. Severek baktığım için de çokta mutluyum. Uğraşıyorum ama sağlığım da yerinde. Sağlığımı bu çiçeklere borçluyum. Koronavirüs çıktığından beri bana soruyorlar, 'koronavirüsten korkmuyor musun?'. Çiçeklerim beni koruyor, maskeyi ne yapacağım ben? Çiçekler beni korur. Tabi yine tedbirimi alıyorum. Evimin içi de dolu. Sadece çiçek değil kaktüslerim de var. Toplam 600'e yakın çiçeğim var" dedi.

BAHÇESİNE SEBZE DE EKTİ

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlama kapsamında evden çıkmadığı günlerde bahçesine sebze de ektiğini ifade eden Güler, "Bu yıl salatalık, domates, biber, kereviz ve maydanoz da ektim. Dalından koparıp taze taze yemek güzel oluyor. Ne yediğimi biliyorum" dedi. Sağlığını çiçeklere borçlu olduğunu dile getiren Güler, "Ne tansiyonum, ne kolesterolüm ne de şekerim var. Sağlığımı çiçeklere borçluyum. Evde bazen başım dönüyor. Bahçeye çıktığımda hiçbir şeyim kalmıyor. Sanki dünyalar benim oluyor. O kadar mutlu oluyorum ki hiçbir şeyim kalmıyor. Kızım bazen çiçeklerle uğraşırken 'başım dönüyor' diyor. Ben de ona, benim gibi severek uğraşmıyorsun o yüzden başın dönüyor, diyorum. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması için de sularımı doldurdum" ifadelerini kullandı.

EDİRNE '65 YAŞ' KISITLAMASINDAKİ FİRDEVS GÜLER, EVİNİ ÇİÇEK BAHÇESİNE ÇEVİRDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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