EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
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Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Keşan, Güncel

EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı

57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

15.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:24
EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı

57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı

 

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden Cuma günü yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Keşan'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen alkışlarla karşılandı. Kokrtejin en önünde atlılar da yer aldı. Keşan'a ulaşan 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkiinde 27'inci Alay'ı temsil eden yürüyüşçüler katıldı. 57'nci Alay'ın Keşan'a gelişi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 57'nci Alay kortejinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Savaşları, millet olma bilincine eriştiğimiz atalarımızın geri dönmeyi düşünmeden canlarını vatan uğruna feda ettikleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kahraman olarak tarih sahnesine çıktığı, tarihin akışını değiştirdiği bir noktadayız. Çanakkale Savaşları'nda canlarını ortaya koyan adını tarihe ve kalplere 'kahraman birlik' olarak yazdıran 57'inci Alay'ı bu yıl da Keşan'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, karşılamadan dolayı Keşan Belediyesi ve halkına teşekkür etti. Grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın, saat 09.00'da Çanakkale'ye yola çıkacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

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