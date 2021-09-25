EDİRNE (AA) - Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında Edirne Huzurevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları ile Edirne'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler görüşülerek eylem planı kapsamındaki iş konularına ağırlık verilmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların kayıt altına alınması kararlaştırıldı.

Vali Yardımcısı Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, Roman İl Eylem Planı çalışmalarında yer alan görev ve sorumlulukların, yeni yaklaşımlara ve yeni taleplere göre revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu, il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da il eylem planı kapsamında kurumsal olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı.

Alınan kararlar, Roman İl Eylem Planı Revizyonu çalışması kapsamında her bir çalışma grubu tarafından kaleme alınarak, revizyon için çalışmalara başlandı.

Toplantıya kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.