Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında Edirne Huzurevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları ile Edirne'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler görüşülerek eylem planı kapsamındaki iş konularına ağırlık verilmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların kayıt altına alınması kararlaştırıldı.

Vali Yardımcısı Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, Roman İl Eylem Planı çalışmalarında yer alan görev ve sorumlulukların, yeni yaklaşımlara ve yeni taleplere göre revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu, il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da il eylem planı kapsamında kurumsal olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı.

Alınan kararlar, Roman İl Eylem Planı Revizyonu çalışması kapsamında her bir çalışma grubu tarafından kaleme alınarak, revizyon için çalışmalara başlandı.

Toplantıya kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
EDİRNE'NİN 8 KÖYÜNDE 'MAVİ DİL' KARANTİNASI

EDİRNE'NİN 8 KÖYÜNDE 'MAVİ DİL' KARANTİNASI

 Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

 Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Namaz Vakitleri
Spor Cüneyt Çakır Stefan Kuntz
Tüm Haberler Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Mimar Sinan Hava Durumu Stefan Kuntz Mehmet Nuri Ersoy Oğuzhan Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne 5. Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:29:49. #1.11#