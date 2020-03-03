: Edirne 5 çocuk babası suriyeli yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı

03.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:43

5 çocuk babası Suriyeli: Yunan askeri, hamile kadını dövdü, çocukların biberonunu aldı

EDİRNE üzerinden geçtikleri Yunanistan'da yakalanan, 5 çocuklu Suriyeli Naif ailesi, Yunan askerlerinin kendilerine şiddet uygulayıp, paralarını ve kıyafetlerini aldığını söyledi. Yusuf Naif, Yunan askerlerinin, çocukların biberonlarını aldığını belirterek, "8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Kızımızı ve beni dövdüler. 'Seni Avrupa'ya götüreceğiz' diye bizi ışıksız, karanlık yere bıraktılar" dedi.

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a 5 çocuğuyla birlikte geçen Suriyeli Naif ailesi, yakalandıkları Yunan askerlerinin kendilerine şiddet uygulayıp, soyduktan sonra zorla Türkiye'ye gönderdiklerini anlattı. Hamile kadınlar ve çocukların da Yunan askerleri tarafından darbedildiğini belirten Sabah Naif, Türk askerlerinin kendilerine sahip çıktığını söyledi. Naif, hamile kadınların dahi dövüldüğünü, çocukların biberonlarının ellerinden alındığını da dile getirdi.

'ALLAH TÜRK ASKERİNDEN RAZI OLSUN'

Türk askerinin kendilerine yardım eli uzattığını ve onlara teşekkür ettiğini belirten Sabah Naif, "Biz buraya Avrupa'ya gitmek için geldik. Çocuklarım ve kocamla birlikte karşıya geçtim. Oraya gittiğimde polisler bizi yakaladı. Telefonlarımızı aldılar, paralarımızı aldılar, elbiselerimizi aldılar. Sadece üzerimdeki kıyafetler kaldı. Çocuklarımı dövdüler. Ekmek ve su vermiyorlar. Bakın halimize. Çok zor burada olmak. Arkamdaki kadının kaynanası kaybolmuş. Kocasını daha salmadılar. 4 çocuğu var. Bebeğinin biberonunu aldılar. Bebek 2 gündür süt için ağlıyor. Onun yanındaki kız hasta olduğu için konuşmuyor. Hatta onu gaz bombalarının içine attılar. Orada bir çukur var. Herkesi orada topluyorlar. Biz ne konuştuklarını anlamıyoruz. Bizi tekrar bu tarafa bıraktılar. Allah Türk askerinden razı olsun. Ekmek verdiler, su verdiler, kıyafet verdiler, çocuklara ayakkabı verdiler. Bize yatak verdiler, çocuklara battaniye verdiler. Orada çocuklarım ölecekti" diye konuştu.

'HAMİLE KADINI BİLE DÖVDÜLER'

Yunanistan'a geçtikten sonra yakalanarak, darbedildiğini anlatan Yusuf Naif ise herkesin çukura toplanarak, bekletildiğini ve kendilerine uygulanan şiddetin burada da devam ettiğini söyledi. Tüm eşyalarının ellerinden alındığını, kimlik ve pasaportlarının yakıldığını belirten Naif, "Ben Avrupa kapılarının açıldığını duydum. Buraya geldik. Avrupa'ya geçince polisler bizi yakaladı. Teftiş yaptılar, elbiselerimizi aldılar. Paralarımızı, telefonlarımızı, ayakkabılarımızı ve her şeyimizi aldılar. Büyük bir çukura gönderdiler bizi. Kadınları dövüyorlar. 8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Bizim kızımızı ve beni de dövdüler. 'Seni Avrupa'ya götüreceğiz' diye bizi ışıksız, karanlık bir yere bıraktılar. Geri döndüğümüzde Türk askerleri geldi. Bize yardıma koştular. Bize yemek verdiler, çocuklara ayakkabı, kıyafet verdiler. Bize yatak verdiler, battaniye verdiler. Bizi sabah buraya getirdiler. Allah Türkiye'den razı olsun. Yunanistan'da bizim kimliklerimizin hepsini yırtıp yaktılar. Pasaportlarımızın hepsini sobada yaktılar. Türk askeri bize kıyafet verdi" dedi.

Kaynak: DHA

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